Von Michael Mader

Wörgl – Erst vor Kurzem ist die Stadtgemeinde Wörgl vom Verkehrsclub Österreich (VCÖ) besonders gelobt worden. Österreichweit belegte Wörgl bei einer VCÖ-Untersuchung von regionalen Zentren unter 20.000 Einwohner mit bestem öffentlichen Verkehrsangebot den ersten Platz. 164 Züge an Werktagen, 248 Busabfahrten an zentraler Bushaltestelle und ein Stadtverkehr – das war von keiner anderen Gemeinde zu überbieten.

Verkehrsreferent Emil Dander möchte sich nach eigenen Worten aber nicht auf diesen Lorbeeren ausruhen, auch wenn er sich über die „Auszeichnung“ sehr freue.

„Wir überlegen gerade, ob wir den Citybus in Wörgl nicht überhaupt gratis machen“, erklärt er im Gespräch mit der Tiroler Tageszeitung. Wohl wissend, dass er sich mit seiner Idee in anderen Gemeinden keine Freunde mache.

Einziges Hindernis sei momentan noch die Förderung des Landes für den Bus. Dander: „Die macht rund 160.000 Euro aus und ist daran geknüpft, dass wir auch Einnahmen lukrieren. Aber es wäre denkbar, dass ich das nächstes Jahr hinbekomme.“ Die Einnahmen aus dem Ticketverkauf für die Citybusse würden nämlich nur 75.000 bis 78.000 Euro ausmachen, fast so viel wie der Verwaltungsaufwand dafür. In Summe kosten die sechs Citybusse die Stadtgemeinde zwischen 800.000 und 900.000 Euro.

Stadtrat Dander denkt aber gleich noch einen Schritt weiter: „Ich möchte die Citybusse nach und nach auf Elektroantrieb umstellen – in absehbarer Zeit die ganze Flotte von sechs Bussen. Die Innsbrucker Kommunalbetriebe haben damit schon Erfahrungswerte. Ab 55.000 Kilometern rechnet sich das.“ Ladestationen an den Endpunkten, eine Photovoltaikanlage bei der Busgarage, Kurzzeit-Betankung an der Straße oder Tausch der Akkus wären für Dander vorstellbar.

Ein kurzfristig umsetzbares Projekt ist bereits in der Erhebungsphase: So wurde festgestellt, wann im Wörgler Gewerbegebiet am meisten Verkehr ist. Naturgemäß in der Früh, zu Mittag und am Abend. „Jetzt gibt es Überlegungen, den Citybus zu bestimmten Zeiten über das Gewerbegebiet zu schicken und so die vielen Arbeiter abzuholen“, erklärt Dander. Mit den dort ansässigen Firmen wurde bereits Kontakt aufgenommen. Die könnten sich diese Art von Werksverkehr durchaus vorstellen.