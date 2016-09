Rum – Die Risse innerhalb der Rumer SPÖ sind wohl kaum mehr zu kitten: Nachdem mehrere „Versöhnungsangebote“ der Gruppe um Vize-BM Romed Giner an BM Edgar Kopp gescheitert waren, sieht Giner den Langzeitortschef jetzt als „rücktrittsreif“.

Knackpunkt für den Bruch war, wie berichtet, dass die SP-Fraktionsmehrheit bei der Vizebürgermeisterwahl Giner – und nicht Kopps Sohn Christoph – den Vorzug gegeben hatte. Im TT-Gespräch erklärt Erna Langhofer, ehemalige 1. Vizebürgermeisterin, ihre Sicht auf die Hintergründe: Schon vor der Gemeinderatswahl sei „klar gewesen“, dass die SPÖ künftig wohl nicht mehr beide „Vizes“ stellen werde. Sie habe daraufhin erklärt, dass sie, nach 18 Jahren im Gemeinderat, nicht noch einmal antreten müsse.

Doch Kopp senior und junior hätten auf ihre Kandidatur gedrängt – sie sei „unverzichtbar“ – und der Bürgermeister habe ihr zugesichert, dass sie erneut als Vizebürgermeisterin nominiert werde.

„Sie haben mich noch einmal als Zugpferd gebraucht“, meint Langhofer, die auf Platz zwei kandidierte. Doch nach der Wahl, bei der die SPÖ die „Absolute“ einbüßte, habe Kopp dann plötzlich erklärt, sie und auch Giner seien „zu alt“ – und seinen Sohn forciert. Einige Tage später habe sich die Mehrheit der Fraktion dann jedoch für Giner entschieden. „Aber der Bürgermeister kann diese demokratische Entscheidung bis heute einfach nicht annehmen und ist beleidigt“, kritisiert Giner.

Dies habe gravierende Auswirkungen auf die politische Arbeit in Rum: So würden Neueinstellungen in der Gemeinde derzeit nur noch auf maximal sechs Monate erfolgen, weil Kopp „damit die Zustimmung des Gemeindevorstandes umgehen“ könne, meint Giner. Ein für 2017 geplantes Dorffest, von allen Fraktionen gewünscht, werde vom Bürgermeister blockiert. Er selbst, so Giner, verfüge auf der Gemeinde noch immer über kein Büro – obwohl jenes, das Langhofer benutzt habe, frei stehe – und keinen Schlüssel-Chip als Zugang zum Rathaus. Kopp antworte nicht auf Mails und Anrufe, grüße die eigenen Fraktionskollegen nicht und verweigere ihnen den Handschlag, so Giner. „Wenn sich der Bürgermeister so verhält, ist er rücktrittsreif.“

Für BM Kopp kommt dies jedoch nicht in Frage: „Ich mache weiter meine Arbeit für Rum.“ Er sei „der einzige direkt gewählte Politiker“ in der Gemeinde, betont Kopp, die Gruppe um Giner habe daher „keine Berechtigung, mir einen Rücktritt nahezulegen“. Damals, vor der konstituierenden Sitzung, hätten Giner & Co. „nicht einmal Piep gesagt“ – und ihm, Kopp, dann einen „Faustschlag mitten ins Gesicht“ versetzt. „Danach einfach zu sagen: ,Samma wieder gut‘, das reicht nicht.“

Von „Blockade“ in der Gemeindepolitik könne jedenfalls keine Rede sein, bei wichtigen Projekten sei „alles in die Wege geleitet“, betont Kopp. „Auf Schiene“ sei etwa, dass das geplante Sport- und Bewegungszentrum in Neu-Rum „in der Sparvariante“ umgesetzt werde. Auch die Idee, das Dorffest wiedereinzuführen, unterstütze er – aber nicht 2017, wo bereits zwei große Feste (125-Jahr-Feier der Feuerwehr, 30 Jahre Markterhebung in Rum) anstünden.

Zur Frage des Büros meint Kopp, dass auch Absam oder Mils keine eigenen Räume für die „Vizes“ hätten. Und Langhofer habe damals – „als mein verlängerter Arm“ und strategische Geschäftsführerin des Sozialen Kompetenzzentrums Rum – eine „ganz andere Stellung“ gehabt als Giner.

Nächster wichtiger Schritt sei nun die Bestellung eines neuen Geschäftsführers für die Immobilien Rum GmbH, so BM Kopp – Christoph Kopp hatte ja im August seinen Rücktritt erklärt. Doch auch hier besteht zwischen Bürgermeister und Gemeinderatsmehrheit ein offener Konflikt: Kopp tritt weiter dafür ein, den Posten künftig „nicht mehr parteipolitisch zu besetzen“, sondern den Rumer Amtsleiter damit zu betrauen. Er sei dabei, „abzuklären, ob das rechtlich möglich ist“, berichtet Kopp. Der Gemeinderat hatte sich in der letzten Sitzung aber mehrheitlich für GR Wolfgang Stöckl (VP) als neuen Immo-Geschäftsführer ausgesprochen und BM Kopp per Weisung beauftragt, die Neubestellung durchzuführen. Diese Weisung sieht Kopp als gesetzwidrig an.

Scharfe Kritik an Kopp kommt auch von VP und Grünen: „So wie sich der Bürgermeister derzeit verhält, ist er eindeutig rücktrittsreif, weil er der Marktgemeinde mittlerweile schadet“, meint der 2. Vize-BM Franz Saurwein (Zukunft Rum – VP). Gegen eine „politische Besetzung“ der Immo-Geschäftsführung sei Kopp zum Beispiel erst, „seit sich die Stimmung gegen seinen Sohn gewandt hat“. Sollte der Beschluss des Gemeinderates nicht vollzogen werden, könnte man sich an die Gemeindeaufsicht wenden.

Wenn der Bürgermeister keinen Modus finde, „vernünftig mit dem Gemeinderat zusammenzuarbeiten“, solle er sich zurückziehen, meint auch GR Bernhard Kirch­ebner (Grüne). Dem derzeit praktizierten „Spiel der freien Kräfte“ kann er aber durchaus Positives abgewinnen – ebenso wie GV Jürgen Mayer (FPÖ): „Die Stimmung im Gemeinderat ist teilweise unangenehm, aber die Arbeit kann und muss weiter funktionieren.“ (md)