Innsbruck, Bozen – Am Anfang stand vor 70 Jahren das Pariser Abkommen bzw. Gruber-De Gasperi-Abkommen, aber erst mit der Umsetzung des 2. Autonomiestatuts 1992 hatte Südtirol seine Autonomie wirklich erreicht. Im Vorfeld der Feierlichkeiten zu 70 Jahre Pariser Abkommen am Montag auf Schloss Sigmundskron wird auch intensiv über die Zukunft Südtirols diskutiert. „Wir würden es sehr begrüßen, wenn auf Sigmundskron nicht nur eine historisch unhaltbare Verklärung des Pariser Vertrages stattfinden würde, sondern dass auch Fragen nach der Zukunftsfähigkeit dieses Modells beantwortet bzw. weiterreichende Nachfolgemodelle ausgearbeitet werden sollten“, erklärte am Freitag der Chef des Südtiroler Schützenbundes Elmar Thaler. Er fragt sich, welche Rolle der Pariser Vertrag denn noch in einem Italien spiele, das sich eine strikt zentralistische Verfassung geben möchte.

Tirols LH Günther Platter betont, dass erst der Pariser Vertrag die Weiterentwicklung der Südtiroler Autonomie zur Überwindung der Grenzen möglich gemacht habe. Nicht zuletzt sei auf dieser Basis auch die Europaregion Tirol-Südtirol-Trentino geschaffen worden. „Die gewaltsame Trennung Tirols war ein historisches Unrecht, und die Zusammenführung der drei Landesteile ist ein Prozess, der durchaus auch mit Herausforderungen verbunden ist. Aber wir machen doch deutliche Fortschritte in der Zusammenarbeit in der Europaregion – und es gibt aus meiner Sicht keine Alternative dazu.“ Gleichzeitig unterstrich der Landeshauptmann die Schutzmachtfunktion Österreichs für Südtirol, die ebenfalls im Abkommen verankert sei. „Natürlich hat sie sich in den vergangenen Jahren gegenüber Italien verändert. An ihr darf aber nicht gerüttelt werden. Österreich und Tirol werden immer Sorge dafür tragen, dass die Anliegen Südtirols gewahrt bleiben.“

Für Platter haben alle Projekte in der Euregio eines gemeinsam: „Menschen, insbesondere die Jugend, zusammenzuführen und zu vernetzen. Durch konkrete Maßnahmen, von denen die Menschen auch einen Nutzen haben, wird die Euregio anschaulich, spürbar und erlebbar.“ Innerhalb des geeinten Europas müssten die regionalen Einheiten in Zukunft immer größere Bedeutung gewinnen. „Die Europaregion Tirol-Südtirol-Trentino ist dabei aufgrund der gemeinsamen Geschichte eine Vorbildregion. Die Regionen werden Verantwortung übernehmen, und sie wollen das auch.“ Von der Europäischen Union erwartet sich der Tiroler Landeshauptmann, dass sie die Bedeutung und den Wert der Regionen noch stärker erkenne und fördere. „Die Regionen brauchen die EU – aber die EU braucht die Regionen mindestens ebenso.“ (pn)