Alpbach – Politik spielte eine Rolle, ja, aber die innenpolitische Debatte in Österreich hat die inhaltlichen Gespräche in Alpbach nicht überlagert. Die „Neue Aufklärung“ dominierte. Und für den Präsidenten des Europäischen Forum, Franz Fischler, wurde auch heuer ein weiteres Stück auf dem Weg von Alpbach zu mehr Internationalität zurückgelegt. „Die 700 Studenten, die an der Seminarwoche teilgenommen haben, kamen aus 70 Ländern. Im Vorjahr waren 40 Nationalitäten vertreten“, sagt Fischler. Und dieser Trend setzt sich auch bei den Teilnehmern fort: 5340 Vertreter aus Wissenschaft, Politik, Kunst und Kultur aus nicht weniger als 102 Staaten referierten in Alpbach. „Mit der Anzahl sind wir mittlerweile am Limit“, betont Fischler, aber die Streuung werde immer besser.

Für den ehemaligen EU-Kommissar ist der Blick über die Grenzen, vom Bergdorf in Alpbach hinaus in eine globalisierte Welt, die große Herausforderung. Und gleichsam Mehrwehrt und Nachhaltigkeit. „Dazu benötigt es natürlich auch den Widerhall in den internationalen Medien. Mit 200 akkreditierten Journalisten ist uns das heuer auch gelungen, über Alpbach wurde auch verstärkt außerhalb Österreichs berichtet.“ Hilfreich sei natürlich das diesjährige Generalthema „Neue Aufklärung“ gewesen. Fischler: „Zum einen leben wir in einer digitalisierten und globalisierten Welt, andererseits geht es etwa um die Weiterentwicklung der Demokratie. Wie kann man Demokratie global organisieren und demokratische Systeme verbessern?“

Das Europäische Forum Alp­bach hat heuer mehr denn je Spannungsfelder aufgebaut. „Es gab eine intensive Diskussion darüber, wie die Digitalisierung das Gesicht der Welt sowie die Arbeitswelt und die Wissensgesellschaft radikal verändert“, blickt Fischler zurück. Andererseits seien digitale Freiheiten hilfreich, bergen allerdings auch Gefahren. Mit der Überwachung werden Freiheiten aber eingeschränkt. Fischler spricht deshalb von „vernünftigen Kriterien für eine Balance“. Das nächstjährige Generalthema „Konflikt und Kooperation“ bezeichnet er als Zuspitzung der heurigen Alpbacher Gespräche.

Fischler sucht gewissermaßen einen neuen Diskurs, den sich Europa stellen muss. „Wie steht es beispielsweise mit dem Verhältnis von Europa mit China?“ 2017 wird das Forum am 16. August eröffnet.

Politisch war Alpbach in diesem Jahr hochkarätig besetzt. EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker war bei der Eröffnung, beinahe die gesamte Regierungsspitze mit Ausnahme von Bundeskanzler Christian Kern (SPÖ) reiste danach zum Europäischen Forum. Fischler sieht mittlerweile die angemessene Wertigkeit gegeben, „weil die Politik ein Teil von Alpbach ist, aber die innenpolitische Debatte in den Fachgesprächen kaum eine Rolle spielt“. Trotzdem ist Alpbach in den zwei letzten Augustwochen alljährlich ein politischer Ort. Dafür sorgte heuer einmal mehr Außenminister Sebastian Kurz (ÖVP). Mit seinem „Ich will nicht ÖVP-Chef werden“ am Rande eines ÖVP-Treffens in Alpbach befeuerte er geradewegs die Gerüchte für das Gegenteil. (pn)