Lienz – Besonders klare Verhältnisse herrschen in der Lienzer Stadt-ÖVP nicht. Meinhard Pargger, der nach der Niederlage bei den Gemeinderatswahlen sein Mandat aufgab, ist nach wie vor Obmann der Stadtpartei. Die geplante Übergabe an Nachfolgerin Hildegard Goller kam nie zustande, da Goller vor Kurzem aus der Politik ausschied. Ihr folgte der langjährige VP-Funktionär und ÖAAB-Vertreter Kurt Steiner, der auch zweiter Vizebürgermeister in Lienz ist. Auf die Frage, ob er sich auch als künftiger Stadtpartei-Obmann sieht, meint Steiner: „Es würde nichts dagegensprechen.“ Man wolle Pargger aber nicht mit Gewalt aus seiner Funktion drängen, sagt Steiner. „Wir erwarten, dass er von sich aus geht.“

Pargger wiederum sieht keinen Grund zur Eile: „Ich werde meine Funktion geordnet übergeben. Bis Mitte nächsten Jahres sollte das über die Bühne gehen.“ Die eigentliche Funktionsperiode dauere noch zwei Jahre. (co)