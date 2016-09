LH Günther Platter (ÖVP) freut sich über den Baufortschritt beim Brennerbasistunnel. 2026 soll der 64 Kilometer lange Tunnel fertig sein. Nach der Freigabe des Bauloses Pfons-Brenner durch den Aufsichtsrat der Brenner-basistunnel-Gesellschaft (BBT SE) findet im September die Ausschreibung der Arbeiten mit einem Gesamtvolumen von 1,4 Milliarden Euro statt. „Jetzt nehmen wir das Herzstück dieses Jahrhundertprojekts in Angriff. Wir brauchen diesen Tunnel, um das hohe Verkehrsaufkommen einzudämmen“, sagt Platter. Der Brennerpass taugt für Rekordzahlen. Die Zahl der Pkw ist jährlich gestiegen und liegt bei rund zehn Millionen pro Jahr, jene der Lkw bei zwei Millionen Fahrten. Die EU-Kommission hat ein Vertragsverletzungsverfahren gegen Österreich eingeleitet, weil die Luftgrenz­werte überschritten werden. Bisher sind auf Nordtiroler Seite bereits 35 Kilometer Tunnel zwischen Tulfes und Wolf bei Steinach ausgebrochen worden. 30 bis 40 Prozent beträgt laut Platter die lokale Wertschöpfung des Zehn-Milliarden-Euro-Projekts.

Keine Freude hat die FPÖ mit dem Binnen-I. „Der Genderwahn gehört abgeschafft“, meint FP-Frauensprecher Rudi Federspiel. Weder im Verwaltungs- noch im Schulbereich brauche es eine gendergerechte Schreibweise. Das Binnen-I solle aus Schulbüchern verschwinden. „Die gelebte Praxis des Gender-Mainstreaming zeigt Auswüchse, die den Interessen der Frauen nicht nur nicht nützen, sondern sogar zuwiderlaufen.“ Die Bundeshymne gehöre in ihrer ursprünglichen Fassung wiederhergestellt. Also nichts mit Töchtern, nur die Söhne sollen laut FPÖ besungen werden. Einen entsprechenden Antrag bringen die Blauen im Landtag ein. Die Landesregierung möge sich dafür bei der Bundesregierung starkmachen. Der Antrag dürfte in der Schublade verschwinden. (aheu)