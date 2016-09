Von Florian Haun

Erl, Kufstein – Aus Liebe zum Menschen wurde die Einsatzstelle Kufstein des Österreichischen Roten Kreuzes vor 80 Jahren gegründet. Ein Jubiläum, das im Erler Festspielhaus gebührend gefeiert wurde. Bezirksstellenleiter Heinrich Scherfler blickte auf ein positives Jahr zurück und betonte schmunzelnd, dass er nie gedacht hätte „einmal auf der Bühne des bekannten Festspielhauses zu stehen“.

Im Jahre 1936 ging auf Initiative des Feuerwehrarztes Dr. Fritz Zink und des Sanitätskommandanten Rudolph Schirhakl aus der Freiwilligen Feuerwehr Kufstein die „Freiwillige Rettungsgesellschaft vom Roten Kreuz“ hervor. Am 7. Juli desselben Jahres wurde schließlich die Gründungsversammlung abgehalten, aus der Rudolph Schirhakl als Obmann der ersten Stunde hervorging.

Nachdem die Stadt Kufstein dem damals jungen Verein schließlich einen Teil des Hauseinganges des alten Volksschulgebäudes als Bereitschaftslokal zur Verfügung gestellt hatte, wurde am 5. und 6. September 1936 ein zweitägiges Gründungsfest mit einer Schauübung am Oberen Stadtplatz gefeiert. Auch der erste Sanitätskurs, der am 8. September 1936 begann, war äußerst erfolgreich, und es konnten rund 40 Mitglieder gewonnen werden.

In den vergangenen acht Jahrzehnten verzeichnete die Bezirksstelle Kufstein des Roten Kreuzes einen regen Zuwachs und zählt derzeit 62 Hauptamtliche, 815 Ehrenamtliche und 55 Zivildiener. Sie meisterten im abgelaufenen Jahr rund 2600 Notarzteinsätze sowie 7000 Rettungseinsätze, und jährlich werden ungefähr 22.300 Krankentransporte vom Roten Kreuz durchgeführt.

Besonders der enorme Andrang von Flüchtlingen brachte die Helfer von Mai 2015 bis zum Februar dieses Jahres an ihre Grenzen, denn in dieser Zeit leisteten sie mehr als 35.000 Arbeitsstunden, in denen sie mehr als 65.000 Flüchtlinge versorgten und verpflegten.

„Keiner kann sagen, was noch kommt, aber wir sind jederzeit in Bereitschaft“, betonte Bezirksrettungskommandant Gerhard Thurner. Finanzreferent Reinhard Waltl erklärte, dass trotz der Kürzung von Mitteln im Rettungsdienst im Ausmaß von rund 45.000 Euro das Jahresergebnis äußerst positiv ausgefallen ist und durch den Aufwärtstrend in allen Leistungsbereichen sowie durch die Flüchtlingsbetreuung Rücklagen gebildet werden konnten.

Diese Rücklagen werden unter anderem für die Planung und den Neubau der Ortsstelle Wörgl – der 2017 beginnen soll – sowie die Sanierung der Ortsstelle Kufstein verwendet. Besonders erwähnenswert ist es, dass in den Jugendgruppen des Roten Kreuzes derzeit 49 Jugendliche zu Nachwuchssanitätern heranwachsen, und auch an der Weitereintwicklung der zahlreichen Dienstleistungsbereiche wird stetig gearbeitet.

Natürlich durften auch die traditionellen Angelobungen, Beförderungen und Ehrungen nicht fehlen, und so wurden 24 neue Helfer an diesem Abend angelobt. U. a. wurden Christine Karl, Alois Schneider, Martin Hechl und Markus Ortlieb für ihre 30-jährige Mitgliedschaft geehrt. Bezirkskommandant Gerhard Thurner und Waltraud Bichler wurden für ihr 25-jähriges Engagement vom Landesverband geehrt und eine besondere Ehre wurde Renate Buchmayr zuteil, denn sie wurde für ihren unermüdlichen Einsatz mit der Henri-Dunant-Medaille in Gold ausgezeichnet.