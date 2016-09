Von Harald Angerer

Kitzbühel – Vor allem in der Hauptsaison ist die Parkplatzsuche in Kitzbühel eine schwierige Sache. Schon für Gäste ist das ein Problem, für jene Pendler, die in Kitzbühel arbeiten, ist es ein tägliches Ärgernis. Hier soll es schon bald eine Lösung geben, kündigt der Obmann des Ausschusses für Innenstadt und ruhenden Verkehr GR Alexander Gamper (FPÖ) an. „Es soll auf zwei Parkplätzen der Stadt Mitarbeiterparkplätze geben. Diese sind nicht auf die einzelnen Mitarbeiter, sondern auf die Firmen ausgestellt. So können zum Beispiel bei Gastronomiebetrieben mehrere Mitarbeiter den Platz nutzen“, schildert Gamper.

Insgesamt sollen es 100 Stellplätze sein, die entweder als Tages- oder Nachtparkplatz gemietet werden können. „Wir haben derzeit zwei Parkflächen im Auge. Es sind bestehende Parkplätze, auf denen wir die Mitarbeiterstellplätze abtrennen. Wie genau, das wird noch diskutiert“, schildert Gamper. Es laufen aber schon Gespräche mit dem Verkehrsausschuss, um eine gute Lösung dafür zu finden. Einer der Parkplätze ist der Pfarrauparkplatz, wie Gamper verrät. Ein weiterer soll im Süden der Stadt sein, wo genau, will er aber noch nicht sagen.

Für Gamper ist aber klar, dass die Parkplätze noch vor der Wintersaison fertig gestellt werden sollen. Für die Wintersaison kündigt er auch ein Abschleppfahrzeug an. „Wie wir schon im Wahlkampf angekündigt haben, will ich ein Abschleppfahrzeug in Kitzbühel zum Einsatz bringen“, sagt Gamper. In Kitzbühel wurde ja schon vor Jahren abgeschleppt. Weil die darauffolgenden Gerichtsverfahren von der Stadt aber reihenweise verloren wurden, hatte man die Vorgangsweise wieder eingestellt. „Ich orientiere mich da an Städten wie zum Beispiel Linz, dort geht das auch, also wird es auch bei uns funktionieren“, ist sich Gamper sicher. Noch fehlt es aber an einem geeigneten Platz, wo die abgeschleppten Fahrzeuge abgestellt werden können. Man sei aber auf der Suche und Gamper ist guter Dinge, einen solchen Stellplatz auch zu finden. Auch was die Kosten für das Abschleppfahrzeug betrifft, würden diese durch die Strafen gedeckt.