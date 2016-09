Von Manfred Mitterwachauer

Innsbruck – Es ist eine neuerliche Verzögerung, die LH Günther Platter (ÖVP) so gar nicht schmeckt. Dass das neue Sicherheitszentrum der Polizei in Innsbruck (78 Mio. €) nun nicht, wie einst von ihm gefordert, 2018, und auch nicht, wie von ihm im Februar angekündigt, Ende 2019, sondern gar erst Anfang 2021 in Betrieb gehen dürfte, ist im Landhaus gar nicht gut angekommen. „Ich bin schon verwundert“, lässt Platter der TT ausrichten. Zumal er aus dem Finanzministerium stets die Auskunft bekommen habe, dass bezüglich der Finanzierung alles passe.

Eine Sicht, die auf TT-Anfrage gestern im Finanzministerium prinzipiell auch so bestätigt wurde: „Von unserer Seite ist das Geld freigegeben und im Budget abgebildet.“ Die von der Errichtergesellschaft ARE sowie der Polizei bestätigten Verzögerungen seien also nicht auf das Finanzministerium zurückzuführen, heißt es.

Und doch muss auch das Ministerium für Finanzen Umplanungen zugeben. Denn der noch im Februar von Finanzminister Hans Jörg Schelling versprochene einmalige Baukostenzuschuss (10 Mio. €) ist schon wieder Geschichte. „Auf Wunsch des Innenministeriums“, so die Kollegen aus dem Finanzapparat, habe man eine zweite Finanzierungsvariante ohne diesen Zuschuss, dafür aber mit einer höheren Miete des BMI an die ARE/BIG, erarbeitet. Und nach einer Überprüfung durch die Bundesfinanzierungsagentur habe sich diese Variante langfristig als die günstigere herausgestellt. Derzeit laufen noch die Vertragsverhandlungen zwischen BMI und ARE/BIG.

Dass sie sich eine schnellere Realisierung wünschen würde, daraus macht auch Innsbrucks BM Christine Oppitz-Plörer (FI) keinen Hehl: „Der Zeitplan dürfte jetzt aber ein realistischerer sein.“ Dass diverse Einheiten der Polizei für die Dauer der Errichtung des Sicherheitszentrums in der Kaiserjägerstraße aber in die Vomper Kaserne absiedeln könnten, möchte Oppitz-Plörer tunlichst verhindern. Landespolizeidirektor Helmut Tomac hatte diese Variante als mögliche Option genannt.

Oppitz-Plörer erinnert daran, dass auch das benachbarte Heim am Hofgarten dafür verwendet werden könnte. Besser wäre es, die dort untergebrachten Flüchtlinge nach Vomp abzusiedeln – auch die Kaserne werde nämlich als Flüchtlingsquartier genutzt.