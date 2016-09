Kitzbühel - Nach einer zweitägigen Klausur in Kitzbühel hat die schwarz-grüne Landesregierung keine Lösung in Sachen Mindestsicherung präsentiert. Tirols Landeshauptmann Günther Platter (ÖVP) hat erneut auf eine bundeseinheitliche Regelung gedrängt. Diese sei „dringendst" erforderlich, erklärte Platter am Dienstag bei der Pressekonferenz in Kitzbühel. Tirol werde diese dann jedenfalls akzeptieren, machte der Landeshauptmann klar.

„Österreichweit Standards festlegen"



Letzteres sei am Dienstag auch so in einem Beschluss der schwarz-grünen Landesregierung festgehalten worden, ergänzte der Landeschef, der sich gleichzeitig gegen unterschiedliche Regelungen auf Länderebene aussprach. Dies sei verkehrt, es gelte „österreichweit Standards festzulegen". Er sei jedenfalls eng in die derzeitigen Verhandlungen auf Bundesebene involviert. Platter betonte, dass er hinter den Positionen der Bundes-ÖVP zur Mindestsicherung - zuletzt etwa die „Mindestsicherung light" - stehe. Dies gelte auch für die Deckelung der Geldleistung bei 1.500 Euro.

LHStv. Ingrid Felipe (Grüne) drängte ebenso auf eine einheitliche Bundes-Regelung. Man müsse danach trachten, eine „gemeinsame Lösung" zustande zu kriegen. Auf die Frage, ob das Akzeptieren einer bundesweiten Regelung nicht auch ein Einverständnis der Tiroler Grünen mit einem 1.500 Euro-Deckel bedeute, betonte Felipe, dass die „Umsetzung in Gesetzen" dann dem Landtag obliege. Die Tiroler Grünen hatten wie die Bundes-Grünen einen Deckel stets abgelehnt.

Obergrenze bei Wohnkosten

In der Tiroler ÖVP hatte es zuletzt - wie berichtet - Diskussionen um die Ausgestaltung der Mindestsicherung gegeben. Gemeindeverbandschef Ernst Schöpf und Wirtschaftsbundobmann Franz Hörl forderten „drastische Änderungen" durch die Landesregierung. Diese einigte sich bei ihrer Klausur auf einige Nachschärfungen.

Kürzungen durch das AMS sollen etwa nicht mehr durch die Mindestsicherung aufgefangen werden, so Platter. Zudem sollen die Mietzinsbeihilfe und die Mindestsicherung zusammengeführt werden. Bei den Wohnungskosten strebe man eine Obergrenze bzw. eine Deckelung an. Diesbezüglich werde es Verhandlungen mit dem Gemeindeverband und der Stadt Innsbruck geben, erklärte Platter.

Mit dem Vorstoß von Schöpf und Hörl hätten die Nachschärfungen jedenfalls nichts zu tun, so der Landeshauptmann. Er agiere nicht „auf Zuruf", sondern wisse selbst, was zu tun sei. (TT.com, APA)