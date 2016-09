Von Peter Nindler

Innsbruck – Seit dem mäßigen Abschneiden der österreichischen Sportler bei den Olympischen Spielen in Rio wird intensiv über eine Neuverteilung der Sportförderung diskutiert. Mehr als 500 Millionen Euro investieren Bund, Länder und Gemeinden derzeit in den heimischen Sport, in Veranstaltungen, die Athleten und in Sportstätten. Und wohin fließen die Förderungen in Tirol? Seit wenigen Tagen liegt der Sportförderbericht des Landes für 2015 vor, der die Ausgaben detailliert auflistet: Rund 11,45 Millionen Euro hat das Land im Vorjahr für den Sport ausgegeben, alleine 4,5 Mio. Euro davon erhalten die Vereine und Verbände. Daneben werden die Durchführung von Meisterschaften, Infrastruktur, der Schulsport und Sportschulen gefördert.

Insgesamt erhalten die vier Großen wie Wacker Innsbruck (Fußball), Handball Tirol, die Eishockeyspieler der Innsbrucker Haie oder die Hypo Volleyballer gemeinsam 953.000 Euro. Am Beispiel von Wacker Innsbruck, der mit rund 400.000 Euro als bestsubventionierter Verein des Landes hervorsticht, zeigt sich aber auch der Spagat der Tiroler Förderpolitik. Eigentlich gab es im Vorjahr mit den Schwarz-Grünen eine Vereinbarung über rund 275.000 Euro. Doch dazu kam noch das Gratisspiel gegen Horn im Mai 2015 (25.000 Euro). Vor vollem Haus fixierten die Fußballer damals den Verbleib in der zweiten Liga. Und im November benötigte der Verein erneut Geld. Vom Land wurden vorab für das erst im heurigen Frühjahr genehmigte Nachwuchs- projekt „Profiles – going for goals“ 100.000 Euro genehmigt. Es ist ab 2016 mit jährlich 250.000 Euro dotiert.

Der Tiroler Fußballverband mit seinen 160 Vereinen und 40.000 Mitgliedern steht im Förderranking der Fachverbände mit 283.666 Euro ebenfalls ganz oben. In Tirol gibt es 47 Landessportfachverbände mit 1814 Vereinen und 200.000 Einzelmitgliedern.

Bei den drei Dachverbänden hat das Land von einer Projekt- auf eine Basisförderung umgestellt. Der ASVO erhält 170.000 Euro, ASKÖ und Union jeweils 97.500 Euro. Eigentlich. Denn 2015 scheinen für die Union 110.247 auf. Ein Umstand, der auch der Politik sauer aufstößt. Denn es wurde erneut ein „Sportprojekt“ gefördert. Der Landessportrat, das höchste Beratungsgremium der Landesregierung in Sportangelegenheiten, sprach sich jedoch dafür aus. In dem 15-köpfigen Gremium stellen allein die Dachverbände sechs Mitglieder. Und die Landesregierung folgt dem Ratschlag des Sportrats – das ist ein ungeschriebenes Gesetz. Doch damit wird auch die Macht der Dachverbände im Tiroler Sport offensichtlich und dass sie sich wie auf Bundesebene massiv gegen eine Zusammenführung zu einem Bund wehren.

Ohne Zutun von der öffentlichen Hand kommen renommierte Veranstaltungen wie der „Air + Style“-Snowboardcontest ebenfalls nicht aus – 75.000 Euro hat das Land im Vorjahr dafür gezahlt. Für die Bob-WM 2016 zahlte man in Etappen und im Vorjahr 241.400 Euro. Das Weltcuprennen in Lienz oder der Rodelweltcup werden ebenfalls maßgeblich gefördert.