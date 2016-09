Innsbruck – Am Anfang stand eine Bitte bei der schwarz-grünen Regierungsklausur in Kitzbühel. Die Mitglieder der Landesregierung und die Tiroler Landesverwaltung sollten doch enger mit ihren Kollegen in Südtirol und im Trentino zusammenarbeiten, regte Landeshauptmann Günther Platter (VP) an. Die Antwort dürfte den Regierungschef dann selbst erstaunt haben. Schließlich erklärten seine Landesräte, dass sie das eh tun würden – unabhängig von der Euregio. Sie genießt offenbar nicht einmal in der Landesregierung einen hohen Stellenwert. Der Appell zur Zusammenarbeit wurde der TT auf Anfrage bestätigt.

Aufgrund der nicht gerade überbordenden Begeisterung für die Institution der Europaregion, die zwischenzeitlich im Europäischen Verbund für territoriale Zusammenarbeit (EVTZ) verankert ist, will Landeshauptmann Günther Platter jetzt offenbar den Ursachen dafür auf den Grund gehen. Er soll entsprechende Berichte über den aktuellen Zustand angefordert haben. Eckpfeiler der Europaregion Tirol, Südtirol und Trentino sind das EVTZ-Büro in Bozen und die gemeinsame Vertretung im Tirol-Büro in Brüssel. Es ist ein offenes Geheimnis, dass hier mehr Engagement verlangt und der Nutzen kritisch hinterfragt wird.

In den nächsten Wochen könnten die Berichte vorliegen, dann dürften wohl die Schlüsse daraus gezogen werden. Bereits beim Dreierlandtag im Trentino wurden Bruchstellen offenbar, zuletzt mehrte sich auch hinter vorgehaltener Hand Kritik an der Präsidentschaft des Trentino. Es gehe zu wenig weiter, lautet der Vorwurf.

Für Platter ist die Euregio ein Prestigeprojekt seiner Politik, deshalb stellt er sie wohl jetzt auf den Prüfstand. Im Zusammenhang mit 70 Jahre Pariser Vertrag bzw. dem Gruber-De-Gasperi-Abkommen unterstrich der Landeshauptmann noch das Vorgehen der Europaregion bei der Schaffung gemeinsamer Zugverbindungen, des Euregio-Wissenschaftsfonds, der Finanzierung des Erweiterungsbaus des Congress Alp­bach oder zuletzt auch bei der Hilfe für die Erdbebenopfer in Mittelitalien.

Auf politischer Ebene haben sich aber im vergangenen Frühjahr in der Flüchtlingspolitik Risse gezeigt, Südtirol und das Trentino sind gegen Grenzkontrollen am Brenner.

Die Statusanalyse könnte letztlich einen Diskussionsprozess darüber auslösen, wie sich die Europaregion künftig positioniert und wie sie effizienter arbeiten kann. Strukturelle Änderungen im Tirol-Büro in Brüssel und beim EVTZ in Bozen könnten durchaus die Folge sein. (pn)