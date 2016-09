Lienz – Mit 4. Oktober beginnt in Lienz das Bachelorstudium der Mechatronik. Es soll Osttiroler Maturanten ersparen, für eine universitäre Ausbildung die Heimat verlassen zu müssen. Doch bis dato haben sich erst acht Personen angemeldet. Für Landeshauptmann Günther Platter kein Grund zur Sorge. „Das braucht Zeit. Es ist ein Nachteil, dass es noch kein eigenes Uni-Gebäude gibt. Aber sobald das der Fall ist, wird sich sicher auch eine Dynamik einstellen“, erklärt er am Rande der ÖVP-Klubklausur in Lavant. Im ersten Jahr lernen die Mechatronik-Studenten in der Wirtschaftskammer Lienz, ab Herbst 2017 soll dann der neue Uni-Campus auf dem HTL-Areal fertig sein. „Man sollte die Kommunikation forcieren“, meint Platter. Mechatronik-Fachleute seien sehr gefragt auf dem Arbeitsmarkt. „Die Absolventen haben quasi eine Jobgarantie.“ Das sollte auch vermittelt werden.

Ebenfalls kein Grund zur Sorge besteht laut Klubobmann Jakob Wolf wegen der Lage der Lienzer VP, die bei den Gemeinderatswahlen von elf auf sieben Mandate fiel und um eine Führungspersönlichkeit ringt. Empfehlungen an die Stadtpartei gebe es von Seiten der Landespartei nicht, sagt Wolf. „Wir haben da tolle Mitglieder, die Partei wird sich gut aufstellen.“ (co)