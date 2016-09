Von Alexander Paschinger

Imst – „Aktuell könnte ich sofort zehn Einheiten für betreutes Wohnen besetzen, 20 bräuchte ich wahrscheinlich für Imst“, sagt die Imster Sozialstadträtin und Chefin des Pflegezentrums Gurgltals, Andrea Jäger. Und wenn sie den ganzen Verband rechne, dann wäre der Bedarf noch größer. Das bestätigt auch der Obmann des Pflegeverbandes, der Tarrenzer Bürgermeister Rudolf Köll. Doch die angestrebte Erweiterung des Hauses um weitere Pflegebetten, Tagespflege und betreutes Wohnen in Richtung altes Kloster der Barmherzigen Schwestern wackelt derzeit gehörig. Die finanziellen Vorstellungen von Pflegeverband und Orden klaffen nämlich auseinander. Derzeit zu weit.

Seit vielen Jahren köcheln die Verhandlungen vor sich hin. Eine Einigung schien vor wenigen Wochen auf dem Tisch zu liegen, so der Verwalter des Ordens, Max Holzhammer. Doch die Sache brodelte noch einmal auf, als bekannt wurde, dass die Kapuziner der Caritas ihr Imster Areal zur Verfügung stellen. Und das Ganze auch noch kostenlos. „Wir verhandeln jetzt seit acht Jahren – und plötzlich das“, zeigt sich Holzhammer über den Stimmungswechsel im Verband verärgert. Er verweist auf ein Gutachten, das am Beginn der Verhandlungen erstellt wurde und einen Baurechtszins von vier Prozent vorgesehen hatte. „Wir sind sogar auf 3,75 Prozent zurückgegangen“, betont der Verwalter. Auch habe er vorgeschlagen, eine neue Schätzung durchführen zu lassen. Das sei aber von den Verbandsverantwortlichen abgelehnt worden. Und auch in Bezug auf den Abriss des „Neubaus“, der rund 180.000 Euro kosten würde, wäre man entgegengekommen, indem man die zwischenzeitlichen Einnahmen für die Flüchtlingsunterbringung dem Verband überlassen würde. Aber Holzhammer stellt unmissverständlich fest: „Eine unentgeltliche Abtretung wird es sicher nicht geben.“

„Wir verfolgen doch auch soziale Zwecke“, sagen Jäger und Köll, daher sei die Haltung der Barmherzigen Schwestern unverständlich: „Wenn ich mir überlege, dass wir nur einen Baurechtsvertrag bekommen, das Gebäude denkmalschutzgerecht sanieren und es nach 70 Jahren im tipptoppen Zustand zurückgeben – das kostet uns das Dreifache vom Selberbauen“, rechnet Köll vor.

Daneben führt Köll die Schwierigkeiten mit den Auflagen durch den Denkmalschutz an, die eine Bürde darstellen. Das Untergeschoß und das Dachgeschoß wären außerdem nicht oder nur zu Lagerzwecken nutzbar, die Kapelle müsste auch abgezogen werden. „Wir denken ernsthaft über eine andere Möglichkeit zum Kloster nach“, so der Tarrenzer Bürgermeister. „Es müsste ein großes Entgegenkommen seitens des Ordens entstehen, damit wir die Gemeinderäte der sechs Verbandsgemeinden überzeugen“, ist sich Jäger sicher, die sich sogar schon „intensiv nach einer Alternative“ umsieht.

Dem Vernehmen nach reichen diese anderen Möglichkeiten von der Aufstockung des bestehenden Pflegezentrums über die Einbeziehung eines anderen Gebäudes bis zur Errichtung eines Neubaus im Bereich Sonneparkplatz.