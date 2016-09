Obernberg – Die schier endlose Diskussion rund um das „Natur Refugia“-Hotelprojekt mit Gaststätte und Wohntanks am Obernberger See erreicht heute Abend wieder den Obernberger Gemeinderat. Konkret geht es um die Frage, ob und wie die Gemeinde im Rahmen des naturschutzrechtlichen Verfahrens zum jüngsten Gutachten eines externen Sachverständigen Stellung nehmen soll. Die BH Innsbruck hat den Obernbergern dafür eine Frist­erstreckung bis 15. September genehmigt.

Wie berichtet, hatte Umweltlandesrätin Ingrid Felipe (Grüne) kurz vor der naturschutzrechtlichen Genehmigung – das positive Gutachten des amtlichen Sachverständigen liegt seit Jahren vor – ins Verfahren eingegriffen und ein weiteres Gutachten beauftragt. Darin werden die Auswirkungen des Vorhabens auf das Landschaftsbild als „gravierend negativ“ beurteilt.

Die Frage der Gutachten – etwa auch jene, ob das externe Zusatzgutachten überhaupt in die Entscheidung einfließen darf – „kann nur rechtlich entschieden werden“, betont BM Josef Saxer (Gemeinsam für Obernberg). Er persönlich sei daher auch dagegen, dass die Gemeinde überhaupt eine Stellungnahme abgibt. „Es geht hier um Sachverständigengutachten, wir haben nicht die Kompetenz, diese zu beurteilen.“ Die Mandatare hätten sich aber zum Teil eine Behandlung im Gemeinderat gewünscht. Das Gremium – auch seine eigene Fraktion – sei in der Frage des Projektes geteilter Ansicht, „es gibt Gemeinderäte, die aktiv dafür oder dagegen auftreten“. Saxer will nun einfach den Diskussionsverlauf abwarten.

Sehr wohl könne man aber auf die „Dringlichkeit“ hinweisen, sagt der Bürgermeister: „Am wichtigsten ist für uns Obernberger, dass nach sechs Jahren etwas passiert. Wir brauchen oben am See wieder Infrastruktur.“ Für die vielen Besucher fehle es an Grundversorgung inklusive öffentlicher WCs – die gibt es nur am Parkplatz, nicht aber am See selbst. „Wir bekommen langsam hygienische Probleme, das WC-Papier liegt in der Natur herum“, berichtet Saxer. „Aber ich kann den Leuten da keinen Vorwurf machen.“

Ein klares Signal der Gemeinde, „dass Gastronomie und Infrastruktur am See im öffentlichen Interesse und essenziell für Obernberg sind“, erwartet sich Clemens Unteregger von der Betreiberfamilie. Doch auch zu einigen Aspekten des externen Gutachtens könne sich die Gemeinde „durchaus eine Meinung anmaßen“, findet er. „Da wird zum Beispiel die Schönheit des alten Gasthauses gelobt – dabei weiß jeder, dass es sich nur noch um eine Bauruine handelt, die zur Gefahr wird.“ Scharfe Kritik übt Unteregger an der Initiative „IG Obernberger See“, die gegen das Natur-Refugia-Projekt mobilisiert: „Die IG hat mit uns bisher nicht ein einziges Mal Kontakt aufgenommen – zugleich wollen sie auf unserem Grundstück etwas umsetzen bzw. uns diktieren, wie wir es umsetzen sollen.“ Dabei vertrete die IG keinesfalls ganz Obernberg: „Es formiert sich auch Widerstand von der anderen Seite.“

Das Natur-Refugia-Projekt „wäre jedenfalls positiv fürs gesamte Wipptal“, ist Unteregger überzeugt, trotz jahrelangen Wartens sei er „nach wie vor guter Dinge“. Jetzt wolle er aber „endlich eine Entscheidung der Behörde“. (md)