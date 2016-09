Von Manfred Mitterwachauer

Innsbruck – „Taxis sind keine öffentlichen Verkehrsmittel.“ Das bestätigt der stellvertretende Innsbrucker Stadtpolizeikommandant Reinhard Moser. Und deshalb könne es schon vorkommen, dass Taxiunternehmen, die an der Kreuzung Salurner Straße/Sterzinger Straße/Südtiroler Platz direkt zum Hauptbahnhof zufahren, von der Polizei angehalten und gestraft werden. Denn dort prangt seit jeher ein „Einfahrt verboten“-Schild. Zusatz: ausgenommen öffentliche Verkehrsmittel.

Genau das bezeichnet Tirols FPÖ-Chef Markus Abwerzger aber als „Schildbürgerstreich, der nicht so bleiben kann“. Für ihn ist klar, dass nicht nur öffentliche Linienbusse, sondern eben auch Taxis oberirdisch zum Hauptbahnhof zufahren können dürfen. Dies sei in anderen Hauptstädten eine Selbstverständlichkeit.

Dies soll durch die Anbringung der Zusatztafel „ausgenommen Taxi“ ermöglicht werden. Abseits davon merkt Abwerzger, im Zivilberuf Anwalt, aber auch an, dass es durchaus unterschiedliche juristische Meinungen darüber gebe, ob Taxis nun zu den öffentlichen Verkehrsmitteln gezählt werden müssten oder nicht. Hinzu komme auch eine gewisse Rechtsunsicherheit bei den Taxilenkern, sagt Abwerzger: „Teilweise straft die Polizei, dann wieder nicht.“ Diesbezügliche Meldungen will er von den Betroffenen selbst erhalten haben.

Eine oberirdische Zufahrt wäre „sicherlich von Vorteil“, sagt Friedrich Jäger, Obmann der Fachgruppe Beförderungsgewerbe mit Personenkraftwagen in der Wirtschaftskammer Tirol. Insbesondere Taxiunternehmen, die von außerhalb der Landeshauptstadt den Bahnhof ansteuern, fänden keine geeigneten Standplätze vor. Die Verhandlungsbereitschaft mit der Stadt sei aber eine „schwierige“. Die Innsbrucker Taxikollegen, so Jäger, würden ihm aber melden, dass die momentane Regelung „recht gut funktioniert“.

Die zuständige Vize-BM Sonja Pitscheider (Grüne) sieht keinen Handlungsbedarf und verweist auf die unterirdischen Taxi-Stellplätze am Bahnhof und die separate Wartespur in der Südbahnstraße: „Das ist ausreichend.“ Das Problem des oberirdischen Zufahrens sei, dass sich hier Busse und Taxis in die Quere kommen würden.

Dem widerspricht Abwerz­ger und verweist auf große Umwege, welche die Taxifahrer in Kauf nehmen müssten, um ordnungsgemäß zum Bahnhof zufahren zu können. Im Oktober-Gemeinderat will die FPÖ einen diesbezüglichen Antrag stellen.