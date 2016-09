Von Max Schnabl

Obernberg – Schon bevor Freitagabend die Sitzung des Obernberger Gemeinderats offiziell eröffnet wurde, gingen die Emotionen unter den vielen Besuchern hoch. Untergriffige Bemerkungen hier, eine Klagsdrohung wegen übler Nachrede dort. Die Fronten zwischen Befürwortern und Gegnern des geplanten Hotelprojekts sind verhärtet.

Nachdem die Sitzung aufgrund des großen Andrangs vom Gemeindeamt in den Feuerwehrsaal verlegt werden musste, versuchte Bürgermeister Josef Saxer (Gemeinsam für Obernberg) die erhitzten Gemüter zu beruhigen. Er stellte in Aussicht, „einen Informationsabend mit den Betreibern des Hotelprojekts, Gegnern und Behördenvertretern zu organisieren“. Gesprächsbereitschaft sicherte auch Clemens Unteregger von der Betreiberfamilie zu. Er merkte aber zugleich an, dass er vom Projekt in der derzeitigen Form nicht abrücken werde.

Konkrete Fragen zu baulichen Details sowie zur Finanzierung des Hotels wurden nicht beantwortet. Und auch die aus dem Publikum geforderte klare Positionierung der Gemeinde zum umstrittenen Bauprojekt blieb aus. Kaum einer der Gemeinderäte bezog zum Hotel Stellung – wohl aber zum jüngsten Gutachten, das von Landeshauptmannstellvertreterin Ingrid Felipe (Grüne) in Auftrag gegeben worden war und dem Projektentwurf ablehnend gegenübersteht. Mehrere Gemeinderäte, darunter Vize-BM Roman Grün­erbl (Einheitsliste), kritisierten sowohl den Inhalt des Gutachtens als auch das Eingreifen Felipes in das Genehmigungsverfahren.

Bis Donnerstag hat die Gemeinde Zeit, ihre offizielle Meinung zum Gutachten schriftlich der Bezirkshauptmannschaft kundzutun. Über den Sinn der Stellungnahme herrschte am Freitag Uneinigkeit. Während Grünerbl vehement dafür eintrat, sprach sich etwa BM Saxer gegen eine Stellungnahme aus: „Ich bin skeptisch, ob wir im Gemeinderat die Richtigen dafür sind, ein Sachverständigengutachten zu beurteilen.“ Nach längerer Diskussion stimmten sieben von elf Gemeinderäten dafür, eine negative Stellungnahme zum Gutachten abzugeben. Wie diese genau aussieht, ist offen ­­– ausformuliert soll sie heute Abend werden.