Von Wolfgang Otter

Wörgl, Kufstein – Die Wohnungsvergaberichtlinien der Stadt Wörgl sind oft Auslöser für Diskussionen. Derzeit laufen neuerlich Prüfungen der 2014 zuletzt geänderten Rahmenbedingungen, wie Sozialreferent Christian Kovacevic (Liste Wechner) gegenüber der TT erklärt.

Die aktuellen Richtlinien beinhalten ein Problem: Derzeit muss jeder, der nach Wörgl zieht, sofort auf die Bewerberliste genommen werden und hat damit unter gewissen Voraussetzungen – die genauer definiert sind – ohne Wartezeit die Möglichkeit auf die Zuweisung einer städtischen oder von der Gemeinde zu vergebenden Wohnung. Angesichts des Zuzugs in die Stadt wird damit der Druck auf den ohnedies angespannten Wohnungsmarkt noch größer. Immerhin liegen an die 500 Ansuchen auf Zuweisung einer Wohnung beim Amt auf, wie Kovacevic erklärt.

Die Wurzeln dieses Problems gehen auf das Jahr 2009 zurück. Damals hatte die Wörgler Politik ausreichende Deutschkenntnisse als Vergabekriterium gefordert. Gedacht war, damit gewissermaßen ein Belohnungssystem für integrationswillige Migranten und Anreize zum Lernen der deutschen Sprache zu schaffen. Federführend an dieser Umstellung waren die damaligen beiden Vizebürgermeisterinnen Maria Steiner (VP) und Hedi Wechner (SPÖ, heute Bürgermeisterin, Liste Wechner) beteiligt. Die Stadt erntete dafür 2010 nicht nur österreichweit Schlagzeilen in den Medien, sondern auch Post vom Land Tirol: Diese Regelungen seien diskriminierend und daher ungesetzlich, teilte das Amt der Landesregierung mit. Bei der Überarbeitung der Richtlinien strich man nicht nur den Deutschpassus, sondern auch den Punkt, der die Aufenthaltsdauer in der Stadt betraf.

Zu Recht, wie auf Anfrage im Landhaus zu erfahren ist. Ein solcher Passus wäre nämlich auch nicht zulässig, betont Otto Flatscher, Vorstand der Abteilung Wohnbauförderung. Die Aufenthaltsdauer in einem Ort darf für die Vergabe keine Rolle spielen. Genauso wenig wie eben die Sprachkenntnisse des Werbers.

In Kundl und Kirchbichl kann man sich ebenfalls sofort auf die Liste schreiben lassen, in Kundl ist zumindest der Hauptwohnsitz notwendig. Die Vergabe selbst hängt dann aber, wie in allen Gemeinden, von sozialen Umständen und der Notwendigkeit der Wohnung ab.

In Kufstein ist man einen anderen Weg gegangen. Dort wurde eine bestimmte Aufenthaltsdauer für die Aufnahme auf die Vormerkliste eingezogen. So muss man zumindest drei Jahre ständig oder in den letzten zehn Jahren in Kufstein zumindest länger als insgesamt fünf Jahre seinen Hauptwohnsitz bzw. fünf Jahre in Kufstein gearbeitet haben, um vorgemerkt zu werden. Eine solche Regelung liege im eigenen Wirkungsbereich der Gemeinde, ist aus dem Amt der Tiroler Landesregierung zu erfahren und sei damit zulässig. Das heißt: Unter welchen Bedingungen eine Gemeinde jemanden auf die Liste nimmt, ist deren Sache. Daher ist zu erwarten, dass nun Wörgl einen ähnlichen Weg einschlägt.