Von Helmut Wenzel

Pians – Ein Flugblatt von Bürgermeister Harald Bonelli flatterte vor wenigen Tagen an alle Pianner Haushalte. Nachdem das Haushaltsgleichgewicht nicht mehr gegeben sei, habe sich der Gemeinderat einstimmig für eine sofortige Budgetsperre ausgesprochen, heißt es darin. „Wie kann so etwas passieren, sind wir pleite, und warum kriegen die Vereine kein Geld mehr?“, fragten sich die Pianner.

„Im Mai hat mich der Gemeindevorstand gebeten, den Haushaltsplan für 2016 zu überprüfen. Da lagen einige Budgetansätze zu niedrig“, schilderte Andreas Walser, Leiter der Gemeindeabteilung an der BH Landeck, am Freitag. In Summe habe er eine „ungedeckte Differenz“ in Höhe von 92.000 Euro festgestellt. Walser sieht dennoch keinen Anlass zu Vorwürfen oder Schuldzuweisungen. Weil das „Finanzloch“ nicht vorsätzlich aufgemacht worden sei. Zudem würden fast nur Neueinsteiger im Gemeinderat sitzen. Der jüngste Verschuldungsgrad (42 Prozent im Vorjahr) habe keinerlei Hinweis auf die aktuelle Finanzklemme gegeben.

Der Bürgermeister informierte in dem Flugblatt, der Gemeinderat habe einstimmig eine Budgetsperre beschlossen. „Das heißt, dass sämtliche einmaligen Zahlungen zu stoppen sind und erst nach ausdrücklicher Freigabe durch den Gemeinderat bedient werden dürfen. Darunter fallen auch alle Ermessensausgaben der Gemeind­e, Zuschüsse, Subventionen und Investitionsausgaben.“ Leider seien auch Vereinsförderungen betroffen.

Auch Bonelli widerstrebt es, Schuldzuweisungen zu machen. „Viel wichtiger ist es, die Situation so rasch wie möglich zu bewältigen.“ Er könne versichern, „dass die Gemeinde auf einem guten Weg ist“. Das Ziel sei aber noch nicht erreicht. Walser sieht die Liquidität derzeit nicht gefährdet. Eine Durststrecke bleibe den Piannern allerdings nicht erspart. Zu den Ursachen der Klemme sagt er, einige begonnene Projekte seien nicht ausfinanziert worden.