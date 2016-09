Kitzbühel – Andreas Kronberger (42) könnte neuer Direktor der Kitzbüheler Stadtwerke werden. Viele Zeichen deuten darauf hin, dass der EDV-Unternehmer den Posten von Gerhard Eilenberger übernimmt, der mit Ende des Jahres in Pension geht. „Es stimmt, dass ich mich beworben habe“, sagt Kronberger auf Anfrage der TT. Mehr will der zweifache Familienvater, der die HTL in Salzburg und die Fachhochschule MCI in Innsbruck absolviert hat, nicht sagen. Nur so viel: „Das muss noch durch den Gemeinderat.“

Verschlossen gibt sich Bürgermeister Klaus Winkler (ÖVP) zum neuen Geschäftsführer. „Bei der nächsten Gemeinderatssitzung fällt die Entscheidung zwischen zwei Berwerbern. Davor werden von mir keine Namen genannt.“ Es seien zwölf Bewerber gewesen, mit den drei aussichtsreichsten Kandidaten hat es dann mit dem Stadtwerkechef, dem Personalchef und dem Stadtamtsdirektor ein Hearing gegeben. Sie haben die beiden Männer ausgesucht. Dementieren will der Bürgermeister Kronberger aber auch nicht. Dass dieser Ersatzgemeinderat seiner Liste ist, hat für Winkler keine Bedeutung, wie er betont: „Es soll die Qualifikation entscheiden.“ Bei einer absoluten Mehrheit der ÖVP im Gemeinderat dürfte die Entscheidung am 26. September aber kaum eine Überraschung werden. (miho, aha)