Von Manfred Mitterwachauer

Innsbruck – Im Westen Innsbrucks hat die Stadtführung Großes vor. In Hötting-West/Kranebitten sollen auf den noch unverbauten Flächen im Anschluss an die Technische Universität und am so genannten Harterhofplateau ehrgeizige Ziele verwirklicht werden. In einem ersten Schritt sollen dort an die 1500 neue Wohnungen sowie 600 bis 700 neue Arbeitsplätze geschaffen werden. Dass dies möglich ist, hat eine Potenzialstudie gezeigt, deren konkretisierende Planungen kürzlich dem Stadtsenat präsentiert worden waren, die TT berichtete.

Doch hinter den ehrgeizigen Plänen der Stadt steht noch ein großes Fragezeichen. Geht es doch um die Frage des künftigen Hochwasserschutzes in diesem Planungsbereich. Denn die beabsichtigte dichte Verbauung insbesondere des dortigen Talbodens soll sich mit möglicherweise notwendigen Retentionsflächen überschneiden, heißt es.

Denn es hat sich gezeigt, dass für die außerhalb des Planungsbereichs gelegenen Hangbäche (Allerheiligenhofbach, Peerhofbach und Knappentalbach) ausreichend Retentionsraum zu schaffen ist. Denn alle drei würden in den Lohbach münden und im Hochwasserfall dessen Auffangkapazität übersteigen. Jene landwirtschaftlichen Flächen, welche die Stadt aber nun verbauen will, hätten hierfür als Retentionsflächen dienen können. „Zusätzliche Retentionsanforderungen könnten die baulichen Entwicklungsmöglichkeiten sowie die Funktion der begleitenden Freiflächen wesentlich einschränken“, warnt die Stadtplanung in einer Stellungnahme im Bauausschuss.

Dass im Bereich Kranebitten/Harterhofplateau mehr Retentionsflächen möglich sein könnten, bejaht der zuständige Stadtrat Franz Gruber (VP). Trotz der dichten Verbauung müsse der Hochwasserschutz gesichert sein, sagt er. Dass es noch „offene Fragen“ gibt, die mit der Wildbach- und Lawinenverbauung (WLV) zu klären seien, bestätigt auch Planungsstadtrat Gerhard Fritz (Grüne). Diesbezügliche Gespräche mit der WLV seien aber bereits in die Wege geleitet worden. Eine prinzipielle Gefahr für die Verbauungspläne der Stadt ortet Fritz deshalb aber nicht. Es sei noch nicht entschieden, ob bestehende Rückhaltebereiche auch in Zukunft ausreichen würden oder ob die Errichtung von baulichen Retentionsbecken (eventuell im Bereich Stangensteig) doch notwendig sein könnte.

Wie berichtet, hat die WLV den Allerheiligenhofbach im Prioritätenkatalog nötiger Schutzmaßnahmen auf Basis des neuen Gefahrenzonenplans (GZP) bereits an zweiter Stelle gereiht. An erster Stelle steht die Verbauung des Höttinger Bachs bzw. Grabens.

Die WLV war für eine Stellungnahme nicht zu erreichen.