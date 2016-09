Schwaz – Der Schwazer FPÖ-Bezirksobmann LA Edi Rieger freut sich, dass in den vergangenen Sommermonaten im Bezirk Schwaz fünf neue Ortsgruppen gegründet werden konnten. Und zwar in Mayrhofen (Obmann Andreas Eder), Fügen (Obmann Franz Pfister), Wiesing (Obmann Hubert Klammer) und Vomp (Obmann Christoph Steinlechner). In Zell wurde die bisherige Talschaftsgruppe Zillertal in die Ortsgruppe Zell am Ziller umgewandelt – Obmann ist Lukas Gredler.

„Das enorme Interesse der Bürger im Bezirk Schwaz zeigt die Unzufriedenheit und Unsicherheit der Menschen. Wir erleben derzeit einen noch nie dagewesenen Zulauf an Mitgliedern", sagt Rieger. Vor den GR-Wahlen 2016 sei es noch schwierig gewesen, Leute für politische Funktionen zu gewinnen, „vor allem aus Angst vor Repressalien und Nachteilen im Schul- und Arbeitsbereich", meint Rieger. Weitere Ortsgruppen in Stans, Achenkirch und in weiteren Gemeinden des Zillertals seien in Vorbereitung.