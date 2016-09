Von Peter Nindler

Innsbruck – So idyllisch sich der See ins Obernbergtal einfügt, so ungemütlich könnte es für Umweltreferentin LHStv. Ingrid Felipe (Grüne) werden. Denn ihr Eingreifen in die Bescheiderstellung der Bezirkshauptmannschaft Innsbruck und der Auftrag für ein Gutachten durch einen privaten Sachverständigen zum geplanten Hotelprojekt führen jetzt zu offiziellen Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Innsbruck. „Wir haben sie eingeleitet, weil der Verdacht auf Amtsmissbrauch besteht“, bestätigt der Sprecher der Anklagebehörde Hansjörg Mayr. In den vergangenen Wochen wurden die Akten gesichtet, der Beschluss der Staatsanwaltschaft ist eine Folge davon.

Anfang Juni wurde ein positiver Naturschutzbescheid zum Natur Refugia mit den teils eingegrabenen Wohntanks erwartet, der Gestaltungsbeirat des Landes beurteilte das Vorhaben für das Landschaftsbild hingegen negativ. Im naturschutzrechtlichen Verfahren sind seine Empfehlungen allerdings rechtlich bedeutungslos. Felipe wollte sich damit nicht zufrieden geben. Wegen „Widersprüchen zur Frage von Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes“ stoppte sie den Bescheid und ließ ein Privatgutachten einholen. Das fiel im August ebenfalls negativ aus.

In einer Stellungnahme ließ Felipe am Montag mitteilen, dass sie den Schritt der Innsbrucker Staatsanwaltschaft erwartet habe. Einmal mehr übernimmt sie die Verantwortung für ihre Vorgangsweise. Schon vor Wochen hat sie darauf verwiesen, dass Politiker­Innen gewählt seien, um Entscheidungen zu treffen und dafür gerade zu stehen. „Wenn in der Begründung einer Behörde ein wesentlicher Aspekt außer Acht gelassen wurde, den wie im vorliegenden Fall noch dazu eine Verfahrenspartei als zentral für das Verfahren sieht, dann bin ich meinem politischen Selbstverständnis nach verpflichtet, noch einmal genauer hinzuschauen.“

Das sah der Innsbrucker Rechtsanwalt Hubert Tramposch allerdings anders. Aus seiner Sicht sind durch die eine Weisung, ein weiteres Privatgutachten einzuholen, wesentliche Verfahrensvorschriften übergangen worden. Vor allem am Privatgutachten machte er seine Anzeige bzw. Sachverhaltsdarstellung fest.

Die Weisung als solche kann Felipe als Naturschutzreferentin vornehmen, doch im Zusammenhang mit Gutachtern gibt es im allgemeinen Verwaltungsverfahrensgesetz nur wenig Spielraum. Nur in Ausnahmefällen darf sich die Behörde privater Sachverständiger bedienen. Eine Beschwerde beim Landesverwaltungsgericht dagegen ist ebenfalls anhängig. Die Projektwerber, die Natur Refugia Obernbergersee GmbH & Co KG, kritisieren einen „politischen Eingriff in ein ordentlich geführtes Verfahren“.