Von Anita Heubacher

Innsbruck – „Ich werde das Projekt im Landtagsklub wieder zum Thema machen“, erklärte gestern ÖVP-Landtagsabgeordneter Rudolf Nagl aus Axams. Dem ehemaligen Axamer Bürgermeister schwebt eine Abstimmung im Landtag vor, wo die Projektbefürworter sich Mehrheiten suchen könnten. Dazu müssten Teile der ÖVP-Mannschaft mitstimmen und den Koalitionspartner, die Grünen, ausrutschen lassen. Nagl saß mit Projektwerbern, Uni-Professoren, Lokal- und Stadtpolitikern bei einer Pressekonferenz im Plenarsaal im Innsbrucker Rathaus. Bürgermeisterin Christine Oppitz-Plörer (FI) und ÖVP-Tourismusstadtrat Franz Gruber sind sich einig: Das Projekt „Brückenschlag“ gehört umgesetzt.

Ein Jahr lang hatte man nichts mehr von den Plänen gehört, eine Seilbahn über das Ruhegebiet Kalkkögel zu spannen, um die Axamer Lizum und die Schlick 2000 im Stubaital zu verbinden. Mit zum Projekt gehört auch der Zusammenschluss der Muttereralmbahn mit der Lizum. Der „Brückenschlag“ war nicht nur politisch umstritten, sondern polarisierte auch in der Bevölkerung. Ein Gutachten des Außenministeriums und einer Verfassungsjuristin brachten letztlich das Aus für das Projekt. Eine Seilbahn in einem Ruhegebiet widerspreche der Alpenkonvention und sei völkerrechtlich bedenklich, eine Änderung des Naturschutzgesetzes sei gleichheitswidrig und würde vor dem Verfassungsgerichtshof landen. So der Befund. Das war vor gut einem Jahr.

Rechtliche Bedenken, die Verfassungs- und Verwaltungsrechtler Heinz Mayer beide nicht teilt. Er hat im Auftrag der ARGE Brückenschlag ein Gutachten erstellt. Aus rechtlicher Sicht steht demnach der Seilbahn nichts im Wege. Es sei keinesfalls so, dass in Ruhegebieten ein allgemeines und absolutes Eingriffsverbot bestehe. Viel würde bereits zugelassen, Hubschrauberflüge ebenso wie der Bau von Straßen, argumentierte Mayer bei der Pressekonferenz. „Eine Seilbahn und eine Stütze greifen wesentlich weniger ein, als das, was bis jetzt möglich ist.“

Aus wirtschaftlicher und touristischer Sicht hat sich Ulrike Pröbstl-Haider von der Universität für Bodenkultur mit dem „Brückenschlag“ beschäftigt. Das Projekt sei konkurrenzfähig und erhöhe die Attraktivität der bestehenden Skigebiete, sagte sie. Mitgetragen wird das Projekt auch vom Tourismusverband Innsbruck und seine Feriendörfer sowie dem Stubaier Tourismusverband. Beide versprechen sich mehr Nächtigungen und ein Umsatzplus. „Mit jedem Jahr Verzögerung verschenken Sie zwischen 13 und 25 Millionen Euro Umsatz“, erklärte Roland Zegg gestern. Der Schweizer hat bereits eine Wirtschaftlichkeitsstudie für die Region erstellt.

Oppitz-Plörer, Gruber, Nagl und der Neustifter Bürgermeister Peter Schönherr wollen „ein deutliches politisches Signal von der Landesregierung“. Schönherr sieht alle Ruhegebiete auf dem Prüfstand. „Man muss sich anschauen, ob die Verordnungen zeitgemäß sind.“ Eine Volksbefragung will Oppitz-Plörer nicht. „Politik muss Entscheidungen treffen. Politik zu machen, die eh alle wollen, ist nicht meine Aufgabe.“ Gegen den Ausbau der Nordkettenbahn habe es 11.000 Unterschriften gegeben. „Heute ist sie ein Erfolgsprojekt.“

Im ÖVP-Landtagsklub dürfte Nagl abblitzen. Das Projekt sei nicht rechtskonform, sagt Klubobmann Jakob Wolf. „Da kann ich keine Empfehlung geben, das Naturschutzgesetz zu ändern. Das hat mit Klubzwang nichts zu tun.“ Es gehe schließlich auch um Haftungsfragen. Der grüne Klubobmann Gebi Mair riet den Projektwerbern, das „Frankenstein-Projekt in Frieden ruhen zu lassen“. Es werde keinen Lift geben.