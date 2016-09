Innsbruck – Das Klimabündnis Tirol hat gestern seinen neuen Geschäftsführer vorgestellt. Nachfolger von Anna Schwerzler, die sich nach zehn Jahren aus privaten Gründen nach Vorarlberg verabschiedet, ist Andrä Stigger. Der ehemalige Leiter des Welthauses der Diözese Innsbruck und der Caritas Auslandshilfe will vor allem das Thema Klimawandel bei den Menschen „vom Kopf ins Herz bekommen“. Nur so könne sich eine nachhaltige Änderung im Verhalten einstellen. Ein Beitrag dazu soll ein neuer Klimaschutzlehrgang sein, der sich an Interessierte und politische Verantwortungsträger richtet. Aktuell gibt es in Tirol 64 Klimabündnis-Gemeinden. (np)