Kitzbühel – Mit zwei weiteren Arbeitskreisen, einer für „Lebensraum (Umwelt, Raumordnung, Infrastruktur)“ sowie einer für „Junge Visionäre“ wird der Stadtentwicklungsplan SEP 750 in Kitzbühel im Herbst fortgesetzt. Alle interessierten Mitbürgerinnen und Mitbürger sind herzlich zur Teilnahme eingeladen. Die Auftaktabende dienen der Information und starten am 29. und 30. September.

Sinn hinter dem Stadtentwicklungsplan ist, dass bereits jetzt die Weichen gestellt werden für die weitere Entwicklung der Stadt in Blickrichtung 750 Jahre Stadterhebung (daher der Name „SEP 750“) im Jahr 2021. Wichtig an der Durchführung ist eine breit angelegte Bürgerbeteiligung. Damit sich jede Mitbürgerin oder jeder Mitbürger gemäß der jeweiligen Interessenlage einbringen kann, wurden mehrere Arbeitskreise abgesteckt.

Im vergangenen Jahr wurde bereits mit der Arbeit in den Arbeitskreisen „Wirtschaft“ und „Visionen für Sport und Kultur“ begonnen. Weitere zwei Arbeitskreise zu den Themen „Einheimische und Tourismus“ sowie „Soziales“ wurden im Frühjahr gebildet. Die beiden neuen Arbeitskreise decken zwei weitere wichtige Themenbereiche ab, eine große Beteiligung durch die Bevölkerung ist daher wünschenswert.

An den Auftaktabenden sind alle interessierten Mitbürger herzlich eingeladen, ihre Ideen einzubringen. Auftakt für „Lebensraum (Umwelt, Raumordnung, Infrastruktur)“ ist am Donnerstag, 29. September, und für „Junge Visionäre“ am Freitag, 30. September, Beginn jeweils um 18.30 Uhr im Rathaus, Saal Hahnenkamm im 3. Stock. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Jeder kann kommen und sich unverbindlich informieren lassen.

Wer am Startabend-Termin verhindert ist, aber in den Workshops mitarbeiten möchte, kann sich über folgende Wege selbst anmelden: per Telefon im Rathaus-Sekretariat (62161-18). Per E-Mail im Stadtamt Kitzbühel: stadtamt@kitzbuehel.at und per E-Mail beim Projektleiter: sep.kitz750@KlausnerUndKlausner.at. (TT)