Innsbruck – Mit einem komplett neuen Format sucht die Innsbrucker Stadtregierung den direkten Draht zur Bevölkerung: Der Startschuss für die „Stadtteiltage“ fällt am 19. September in Amras. Insgesamt stehen 19 Termine in allen Stadtteilen an – die ersten neun im heurigen Herbst, die restlichen im Frühjahr 2017.

Die gesamte Stadtregierung sowie Vertreter der Beamtenschaft stellen sich pro Tag und Stadtteil jeweils an drei Terminen – 10 bis 12 Uhr, 16 bis 18 Uhr und abends ab 19 Uhr – dem Gespräch mit den Bürgern. Neben aktuellen Großprojekten wie Haus der Musik, Tram/Regionalbahn, Kletterzentrum oder Patscherkofelbahn neu soll es auch und vor allem um stadtteilspezifische Anliegen gehen. Statt einer Frontalveranstaltung von der Bühne herunter ist eine Art „Marktplatz“ geplant, über den sich die Bürger bewegen können – mit dem Fokus auf Face-to-Face-Gesprächen.

Zielgruppe seien auch jene Bürger, die sonst nicht so leicht Gehör finden, meint BM Christine Oppitz-Plörer (Für Innsbruck) – also jene, die nicht in Bürgerinitiativen organisiert sind, ihre persönlichen Anliegen nicht bei Plenar­diskussionen vorbringen wollen oder auch in den sozialen Medien weniger präsent sind.

Stadtrat Gerhard Fritz (Grüne) erwartet „äußerst arbeitsintensive Tage, aber beide Seiten werden davon profitieren. Wir werden vieles erfahren, was uns nicht so bewusst ist.“ Die Termine wurden bereits nach der neuen, im Stadtrecht verankerten Stadtteileinteilung festgesetzt, die derzeit noch beim Land zur Begutachtung liegt. Wenn sie gut angenommen werden, könnten Stadtteiltage zur regelmäßigen Institution werden. (md)