Von Denise Daum

Obernberg – Nachdem in der Endlos-Diskussion rund um das geplante Refugia-Hotelprojekt am Obernberger See vor allem die Gegner mobilmachten, formieren sich nun die Befürworter. Ein klares Bekenntnis für das Hotel mit teilweise vergrabenen Wohntanks kommt vom Tourismusverband Wipptal: „Wir stehen grundsätzlich hinter jedem Projekt. Es kann auch ruhig etwas futuristischer sein, das ist der Trend“, erklärt TVB-Obmann Josef Gstraunthaler.

Nicht geschlossen, aber mehrheitlich will auch der Gemeinderat das Projekt. Nachdem sich die Gemeinde bislang beim laufenden Verfahren offiziell nicht dazu geäußert hat – die TT berichtete –, reichte sie nun eine Stellungnahme zum von LHStv. Ingrid Felipe in Auftrag gegebenen externen Gutachten ein. Die Gemeinde fordert in ihrer Stellungnahme die Behörde nun auf, das externe Gutachten, das im geplanten Refugia-Projekt eine erhebliche Belastung für das Landschaftsbild sieht, nicht bei ihrer Entscheidung zu berücksichtigen.

Über das Projekt selbst hat der Gemeinderat zwar nicht explizit abgestimmt. Trotzdem: Diejenigen, die sich für eine ablehnende Stellungnahme zum externen Gutachten aussprachen, stünden auch hinter dem geplanten Hotel, erklärt Bürgermeister Josef Saxer. Er selbst wollte nicht, dass sich die Gemeinde offiziell äußert, wurde aber überstimmt. „Ich bin der Meinung, dass wir kein Gutachten bewerten können, dafür bräuchten wir ja selbst einen Gutachter“, sagt Saxer.

Der Obernberger Gemeinderat Alois Messner betont, dass im Dorf vor allem viele junge Menschen für das Projekt seien. „Die Gegner mit ihrer Unterschriftenliste tun immer so, als sei das ganze Obernbergtal dagegen, aber dem ist nicht so.“ Im Obernberger Ortsausschuss des Tourismusverbandes – in dem Messner auch vertreten ist – ist man geteilter Meinung. Von den fünf Mitgliedern stellen sich drei hinter das Projekt.

Mit dem heutigen Tag endet die Frist für Stellungnahmen zu dem externen Gutachten. Projektbetreiber Clemens Unteregger will nun, nach jahrelangen Verhandlungen, „endlich einen Abschluss des Behördenverfahrens“. Gleichzeitig betont er, gesprächsbereit und offen für Vorschläge zu sein. „Ich bin überzeugt von dem Projekt in der vorliegenden Form und habe bis jetzt kein besseres gesehen.“

Die Gegner bekommen indes Unterstützung aus Südtirol. „Kein Disneyland am Obernberger See“ will Bernhard Zimmerhofer von der Süd-Tiroler Freiheit. Auf Nachfrage der TT erklärt er, dass die Partei in Gesamttirol aufgestellt sei und deshalb auch Projekte nördlich des Brenners kommentiere. „Wir würden uns freuen, wenn sich umgekehrt auch Nordtiroler zu Projekten bei uns äußern“, sagt Zimmerhofer. Die Süd-Tiroler Freiheit hält ihre Klausurtagungen in Obernberg ab und hält die Umgebung für etwas „ganz Besonderes“.