Innsbruck – Stürzt die SPÖ Ende der Woche ins Chaos oder setzt sich Parteichef Ingo Mayr nach monatelangen Diskussionen doch noch durch? Er selbst ist optimistisch, könnte doch der einigermaßen überraschende Rückzug von Gabi Schiessling, die seit 18 Jahren dem Tiroler Hohen Haus angehört, den gordischen Knoten lösen. Denn sie und nicht wie ursprünglich erwartet Klubchef Gerhard Reheis macht den Weg für Mayr in den Landtag frei. Doch für Mayr müssen die sieben vor ihm gereihten Ersatzmandatare erst verzichten. Die Verzichtserklärungen konnte er noch nicht präsentieren, doch am Donnerstag soll es so weit sein.

„Ich bin sehr froh über dieses deutliche Signal meiner Parteifreundinnen und -freunde. Das stärkt mich und unsere Bewegung mit Blick auf die anstehenden Landtagswahlen ungemein“, betont Mayr, der im November als Abgeordneter angelobt werden möchte. Die beiden Ex-Abgeordneten Klaus Gasteiger („Ich schaue mir das alles noch genau an“) und Josef Auer wollen jedoch erst unterschreiben, wenn alle anderen das auch getan haben. Ex-LA Lisa Jenewein soll sich ebenfalls noch zieren. Mayr sicherte Gasteiger und Auer aber bereits eine Verankerung des Unterlands im künftigen Landtag zu. „Dass der regionale Ausgleich vor drei Jahren nicht berücksichtigt wurde, war ein Fehler. Den auch ich gemacht habe.“ Korrigieren will Mayr diesen vorerst nicht. Auf die Frage, warum nicht Reheis zugunsten eines Unterländers – Gasteiger wäre der Nächstgereihte – verzichtet, meinten sowohl der Klubchef als auch Mayr, dass sich diese Frage derzeit nicht stelle. Und will Mayr zumindest selbst Klubchef werden? Siehe vorherige Antwort.

Der Druck auf Reheis wächst allerdings, im Parteivorstand am Montag wurde das deutlich. Denn die Stadt Innsbruck verliert einen Abgeordneten, das Oberland gewinnt einen weiteren Mandatsträger – nach dem Klubchef, Bundesrat Hanspeter Bock und EU-Parlamentarierin Karoline Graswander-Hainz den vierten. Das Unterland ist hingegen ein weißer Fleck und auch die Frauen sind nicht gerade happy. Nur noch Elisabeth Blanik vertritt im fünfköpfigen Landtagsklub die SPÖ-Frauen. Apropos Blanik: Sollte Mayrs Plan scheitern, muss sie wohl Farbe bekennen und den Parteivorsitz übernehmen.

Gabi Schiessling begründete den Rücktritt mit ihrem Engagement als Diplomsozialarbeiterin an der Klinik, das sie immer mehr beanspruche. Offen gab sie zu, dass sie sich auf der Oppositionsbank nicht wohl fühle. „Ich bin keine Oppositionspolitikerin.“ Schiessling will sach- und fachpolitisch arbeiten. Und schlussendlich habe sie die Debatte über „den Parteichef ohne Mandat“ bestärkt, sich früher als geplant aus dem Landtag zurückzuziehen – und zwar nach dem Oktober-Landtag. Die Diskussion schade der Partei. „Ich ziehe mich aus dem Landtag zurück, damit Du mein Nachfolger werden kannst“, sagte Schiessling zu Mayr. Der will bis Donnerstag alle Verzichtserklärungen vorlegen. (pn)