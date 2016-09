Landeck – Die Pläne für eine studentische Wohnanlage im Stadtteil Perfuchs sind bei den Anrainern umstritten. Bauwerber Ekehardt Rainalter hat ein Projekt mit 24 Wohnungen zur Genehmigung eingereicht, das verwaiste Gasthaus Stern soll abgerissen werden – die TT berichtete. Seit wenigen Tagen liegt eine ablehnende Stellungnahme des Denkmalamtes vor. Diese hat Landeskonservator Walter Hauser nach einem Lokalaugenschein verfasst. „Der geplante Neubau sollte sich in seiner Dimensionierung und Gliederung in den Bestand einfügen.“ Zwar sei das geplante Objekt „gestaffelt und architektonisch gegliedert, jedoch um mindestens ein Geschoß zu hoch“, heißt es in dem Schreiben, das auch der Stadtgemeinde vorliegt. Bei einem Abbruch und Neubau sollte „auf die historische Siedlungsstruktur Rücksicht genommen werden“.

Ein „Ensemble-Schutz“ sei aus denkmalfachlicher Sicht nicht möglich, zeigt Hauser auf. Weil das Gebiet viele Neubauten aufweist und die einzelnen Objekte kein zusammenhängendes Ensemble bilden würden. Möglich hingegen ist, so der Denkmalchef, die Errichtung einer Schutzzone nach dem Tiroler Stadtkern- und Ortsbildschutzgesetz. Das ehemalige Gasthaus Stern habe wenig geschichtliche und kulturelle Bedeutung. Anrainer wehren sich auch nach den „entschärften Plänen“ des Bauwerbers. „Für uns steht Lebensqualität auf dem Spiel. Wir verlieren Sonne und Panorama und wir haben keine Atemluft mehr“, protestiert Anrainerin Maria Juen. (hwe)