Hart, Fügen – Der in Fügen gestartete Bürgerbeteiligungsprozess zur Umfahrung Fügen erntet beim Bürgermeister der Nachbargemeinde Hart Kopfschütteln. „Ich halte nichts davon. Die Gemeinde Fügen muss endlich mal abwägen, was das Beste für sie ist. Bei 100 Beteiligten gibt es immer 100 Meinungen – alle auf einen Nenner zu bringen ist unmöglich“, meint BM Alois Eberharter.

Seit 30 Jahren warte man in Hart auf eine direkte Anbindung an die B169. „Ich glaube, in ganz Tirol gibt es keine Gemeinde, die mit so einer Zufahrtsituation wie wir leben muss“, wird Eberharter deutlich. Er hält die Trasse, die zuletzt unter dem Fügener Alt-BM Höllwarth ausgearbeitet wurde, für eine sehr gute Lösung sowohl für Fügen als auch für das ganze Tal. In Fügen will man aber „ergebnisoffen“ mit Anrainern neuerlich die Suche nach der besten Trasse starten. „Denn es gibt für die besagte Variante keinen gültigen Gemeinderatsbeschluss“, betont Fügens BM Dominik Mainusch. Er sei froh, dass das Land nicht über die Interessen Fügens drüber­fahre. „Es ist aber in unser aller Interesse, rasch zu einer Lösung zu kommen.“

Schwerverkehr gelangt zum Fügener Recyclinghof und Sportplatz übrigens wegen der zu niedrigen Unterführung nur per Umweg über den südlichen Teil von Hart. Ebenfalls eine Situation, die gelöst gehört. (ad)