Innsbruck, Götzens – Almabtriebe sind in Tirol Tradition und ein Hingucker. Zum Dank für die unfallfreie Zeit auf der Alm werden die Tiere bei der Heimkehr im September prächtig mit Blumen, Glocken und Schellriemen geschmückt. Während die Weidesaison auf den Almen beendet ist, wird im Tal herunten seit Monaten und noch weitere zehn Wochen wahlgekämpft.

Die Wiederholung der Stichwahl zwischen Alexander Van der Bellen (Grüne) und Norbert Hofer (FPÖ) nimmt jetzt sogar tierische Ausmaße an. Denn beim selbst organisierten Almabtrieb in Götzens war zuletzt eine Kuh besonders auffällig geschmückt: Sie war auf gut Tirolerisch mit einem Plakat von Norbert Hofer „aufgebischt“. Der freiheitliche Götzner Gemeinderat und Bauer Christian Abentung trieb sein Rindvieh und Norbert Hofer stolz von der Götzner Alpe ins Tal.

Ob Kuhglocke am Hals oder Hofer am Schädel – dem zur Wahlkampfkuh umfunktionierten Tier dürfte das egal gewesen sein. Ganz und gar nicht egal ist es hingegen dem Tiroler ÖVP-Bauernbund. Denn der vierbeinige Wahlkampftross für Norbert Hofer machte die Runde, der Agrar­obmann distanzierte sich in einer Mail an den Bauernbund von dem „Wahlabtrieb“. Verschnupft ist Bauernbunddirektor Peter Raggl, der die Sache aber nicht „hochtreiben“ möchte. Trotzdem: Es hagelt Kritik. „Das kann es doch nicht sein, dass Brauchtum solcherart politisch missbraucht wird“, kritisiert Raggl die Wahlkampfattacke. „Außerdem geht es beim Almabtrieb auch um einen Dank.“

Der freiheitliche Gemeinderat Christian Abentung versteht die Aufregung nicht. „Wenn Alexander Van der Bellen beim Wiener Erntedankfest von Österreichs Jungbauern auftritt, regt sich auch niemand auf.“ Der ÖVP-Bauernbund solle deshalb nicht so kleinlich sein.

Kritik hat Abentung aber auch in den sozialen Medien geerntet, denn die FPÖ präsentierte stolz ihren Gemeinderat und das mit Hofer aufgeputzte Rindvieh. Aber das sei eben typisch für die Kritik von Linken und Grünen, meint Abentung. (pn)