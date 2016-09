Von Anita Heubacher

Absam – Er ist keine besonders imposante Erscheinung, der Locator. Er hat aber große Auswirkungen zu Land und auch in der Luft. Der Mast ist das Herzstück der Navigationsanlage für alle Flüge ab und nach Innsbruck. Wird er versetzt, müssen die Datenbanken der Bordcomputer aller Flugzeuge neu programmiert werden. Das Verfahren kann bis zu drei Jahre dauern.

In Absam ist der Locator der Grund, warum aus einer Baugrube noch keine Wohnanlage geworden ist und in einem Umkreis von 250 Metern nur unter strengen Auflagen, wenn überhaupt, gebaut werden darf. Betroffen sind mehrere Grundeigentümer, die Gemeinde, der Bauträger, potenzielle Wohnungskäufer und die Austro Control, die zwei solche Anlagen betreibt – eine in Rattenberg und eben jene in Absam.

Von der dortigen Baugrube aus ist der Locator in der Ferne schwer zu erkennen. Ringsum stehen Häuser, auch Wohnanlagen. Warum gerade bei der jetzt geplanten kein Kran mehr auffahren darf, verwundert eine Nachbarin – und nicht nur sie. Ihr Grundstück liegt auch in der 250-Meter-Schutzzone des Locators. Bei der Austro Control hat der Leiter der Flugsicherheit, Michael Wieser, folgende Erklärung: „Die Verbauungssituation hat im Lauf der Jahre deutlich zugenommen und damit zunehmend die Genauigkeit der Anlage beeinträchtigt.“ Die Austro Control werde um einen sechsstelligen Eurobetrag den Locator von Absam nach Neu-Rum übersiedeln. Das neue Grundstück liege in einer Wiese. „Es waren nur Verhandlungen mit dem Grundeigentümer erforderlich“, meint Wieser. Mit neuerlichen Bauansuchen rechnet er daher nicht. „Das Grundstück zu finden, war eine Herausforderung.“ Die neue Position des Locators darf von der alten nicht weit abweichen. „Aus Sicherheitsgründen muss die Anlage auf das Zehntelgrad genau errichtet und dann flugvermessen werden.“ Man werde sich beeilen. Der Prozess sei im Laufen, insgesamt brauche man ein Dreivierteljahr.

Ein Grundstück zu finden, dürfte auch deshalb schwer sein, weil ein Locator in der Nachbarschaft für Grundeigentümer ringsum eher abträglich ist. Auflagen fürs Bauen oder ein Bauverbot können den Grundstückswert mindern. Auch Altbürgermeister Michael Mayr, auf dessen Grundstück der Locator heute in Absam steht, wollte den Mast schon ein paar Mal loswerden. Er und seine Familie scheiterten aber. „Wir wollten nicht prozessieren“, sagt Mayr. Mit hohen Auflagen habe die Tochter dann doch noch ihr Einfamilienhaus auf dem Grundstück bauen können.

Von den vielen Auflagen ist im Baubescheid für die Wohnanlage zu lesen, der eineinhalb Monate vor Aushub der Baugrube am 14. Juni erstellt wurde. „Im Grundbuch oder im Abbruchbescheid findet sich aber nichts“, sagt Michael Kugler. Seine Immobilienfirma hat die 33 geplanten Wohnungen bereits verkauft und jetzt den Käufern ein Rücktrittsrecht angeboten. Die Geschichte mit dem Locator hat den Baubeginn um Monate verzögert und damit auch den Einzug der 33 Käufer, die wiederum ihre Wohnungen teils bereits verkauft oder die Mietverträge gelöst haben. „Wir haben ein paar Kaufrücktritte. Bis dato hat es aber keine Schadenersatzforderungen gegen uns gegeben“, sagt Kugler.

Der Locator scheint auch Rechtsanwälte zu fordern. Die müssten dem Wohnbauträger eine Verletzung der Sorgfaltspflicht nachweisen. „Das sei in 95 Prozent der Fälle nicht so schwierig, in dem Fall aber schon“, meint Kugler. „Dass die Baufirma keinen Kran aufstellen kann, während ringsum Häuser und Wohnanlagen gebaut wurden, war nicht vorhersehbar.“ Auch die Baufirma habe so etwas noch nie erlebt. „In Innsbruck ist fast alles Flugsicherheitszone. Das steht im Grundbuch, einen Kran aufstellen kann man aber trotzdem.“

Die Probleme, die der Locator, verursachen kann, sind in der Gemeinde Absam bestens bekannt. Bereits der Bau eines Einfamilienhauses sei schwierig gewesen, erklärt Amtsleiter Michael Laimgruber. Auf die Auflagen habe die Gemeinde im Baubescheid zur Wohnanlage hingewiesen. Man wisse um den Zeitdruck und den Wunsch der Käufer, einzuziehen. „Wir haben uns sehr um eine Lösung bemüht.“ Die Gemeinde rechnet damit, dass der Locator bis Mai übersiedelt sein wird. Die Austro Control will sich nicht genau festlegen lassen.