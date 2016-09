Wer verzichtet zugunsten von SPÖ-Parteichef Ingo Mayr auf ein Nachrücken in den Landtag? Heute gibt es dazu ein Krisentreffen mit den ehemaligen Landtagsabgeordneten Lisa Jenewein (Innsbruck-Land), Klaus Gasteiger (Schwaz) und Josef Auer (Kufstein). Alle drei zögern mit ihrer Verzichtserklärung wie auch Viktoria Weber (Schwaz). Obwohl sich LA Gabi Schiessling nach der Oktober-Sitzung aus dem Landtag zurückziehen wird, ist der von Mayr angekündigte Einzug keineswegs gesichert.

Der Druck auf Mayr wächst, in der Partei wird bereits das neuerliche „unprofessionelles Vorgehen“ des Parteichefs laut kritisiert. Denn entgegen seiner mehrmaligen Ankündigung im Parteivorstand, dass die Zusagen der vor ihn gereihten Ersatzmandatare vorliegen würden, ist dies nicht der Fall. „Ich habe keine Zusage gegeben. Wenn alle anderen Unterschriften da sind, werde ich eine Entscheidung treffen“, betont der Zillertaler Klaus Gasteiger. Er legt jedoch wert darauf, dass es nicht an ihm alleine hänge, sondern an sieben Funktionären. Das Unterland pocht ebenfalls auf einen Sitz im Landtag. Das wäre nur möglich, wenn auch Klubchef Gerhard Reheis aus dem Hohen Haus ausscheiden würde.

In der SPÖ wird indessen bereits an einem „Plan B“ gearbeitet. Geht das Projekt Landtag und Mayr schief, wird es beim Parteitag am 22. Oktober wohl einen neuen Parteichef benötigen. Eine Schlüsselrolle könnte dabei die Lienzer Bürgermeisterin Elisabeth Blanik einnehmen.

Sowohl ÖVP als auch Grüne und FPÖ würdigten gestern die aus dem Landtag scheidende Sozial- und Gesundheitssprecherin der SPÖ, Gabi Schiessling. „Mit ihrer stets sachlichen, konstruktiven und ruhigen Art hat sie sich wohltuend von anderen Abgeordneten der Opposition abgehoben, für die leider viel zu oft nicht die Sacharbeit, sondern politische Inszenierung im Vordergrund steht“, sagte VP-Klubchef Jakob Wolf. Für den grünen Klubobmann Gebi Mair verabschiedet sich mit Gabi Schiessling eine Frau mit viel Engagement und Kompetenz aus dem SP-Klub. Als Verlust bezeichnet FP-Frauensprecherin Carmen Schimanek den Rückzug von Gabi Schiessling.

Wenig schmeichelhaft äußerte sich gestern in einem APA-Interview Südtirols Altlandeshauptmann Luis Durnwalder über seinen Nachfolger Arno Kompatscher. Er ortet bei Kompatscher mangelnde Volksnähe, Und Kompatscher nehme seine Partei, die Südtiroler Volkspartei, „oft nicht mit“. (pn)