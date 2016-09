Innsbruck – „Landeshauptmann on the road“ heißt es derzeit. Bei seiner Tour durch die Bezirke war Günther Platter gestern dort, wo er ohnehin Dienst tut – in Innsbruck. Eines der brennendsten Themen in der Landeshauptstadt – die horrenden Mieten einerseits sowie die hohen Sozialausgaben andererseits – beschäftigt natürlich auch die ÖVP. In den privaten Wohnungsmarkt habe die Politik kaum Chancen einzugreifen, erklärt LH Platter bei einem Gespräch mit den ÖVP-Stadträten Andreas Wanker und Franz Gruber. Gestaltungsmöglichkeiten gebe es hingegen beim sozialen Wohnbau. Dazu gehöre unter anderem, die Wohnbaustandards und damit die Preise zu senken.

Innsbruck erlebe die größte Wohnbauoffensive seit den Olympischen Spielen 1976, erklärt Wohnungsstadtrat Wanker. „Wir schaffen mehr Angebot, um Druck vom Wohnungsmarkt zu nehmen.“

Von Platter bekommt die Innsbrucker Stadtregierung jedenfalls Rückendeckung bei ihrer Forderung nach einer Obergrenze für Wohnkosten im Mindestsicherungsgesetz. „Es braucht eine Deckelung, sonst erreichen wir hier Höhen, die nicht mehr erklärbar sind“, betont der Landeshauptmann. Die Mietzinsbeihilfe solle ohne Frage weiterhin zur Verfügung stehen, nur eines sei klar: „Jemand, der arbeitet, soll mehr haben, als jemand, der nicht arbeitet.“

Auch das Flüchtlingsthema beschäftigt die Stadt Innsbruck. In den großen Flüchtlingsunterkünften habe es immer wieder Probleme bei der Sicherheit und der Betreuung gegeben, räumt der zuständige Stadtrat Gruber ein. Das vom Land geschnürte Sicherheitspaket zeige nun aber Wirkung. An der Traglufthalle Mühlau/Arzl will LH Platter indes festhalten, um für alle möglichen Szenarien vorbereitet zu sein.

Am Abend stellte sich Platter einer Diskussion mit Innsbrucker Bürgern. (dd, kir)