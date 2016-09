Völs – „Wir stimmen heute nicht über das Projekt ab, sondern über das Widmungsansuchen“, stellte BM Erich Ruetz (VP) im Völser Gemeinderat am Donnerstagabend klar. Gemeint war damit das „Westend Five“: Wie berichtet, würde Bellutti Immobilien auf dem „Wopfner-Areal“ südlich des Einkaufszentrums Cyta, am Endpunkt der geplanten Regionalbahnlinie 5, gerne ein gemischtes Großprojekt realisieren: mit Gastro- und Servicecenter, Handels- und Dienstleistungsflächen, 70-Zimmer-Hotel, Tiefgarage und vor allem einem vier Gebäude umfassenden Studentenheim mit 305 Plätzen.

Doch der Gemeinderat versagte dem Mega-Vorhaben die Widmung. „Die Raumordnung in Völs zeichnet sich durch eine ganz klare Trennung von Gewerbe- und Wohngebiet aus – und das ist gut so“, betonte Ruetz. Ein Mischgebiet bzw. die Öffnung des Gewerbegebietes für Wohnnutzung führe dagegen zu „Nutzungskonflikten“, wenn man etwa an das Thema Lärmbelastung denke.

Zudem stehe die angesuchte Widmung im Widerspruch zur 2014 beschlossenen Fortschreibung des örtlichen Raumordnungskonzeptes, so Ruetz: Darin sei für das Wopfner-Areal eine Widmung als „eingeschränktes Gewerbegebiet“ festgelegt. „Neben einer Umwidmung bräuchte es also auch eine Änderung des Raumordnungskonzeptes – und dafür wiederum die Zustimmung des Landes.“

Hinzu komme die schiere Dimension des Projektes, meinte Ruetz: „Wir sprechen hier von Baukörpern, die 23 bis 25 Meter über die Bahnböschung hinausragen würden.“

Einem Hotel in Völs könnte Ruetz viel abgewinnen, auch Handelsflächen seien vorstellbar (wobei der Bedarf aktuell fraglich sei), doch Wohnen, auch studentisches, erachte man in dieser Gegend „nicht als sinnvoll“. Die SPÖ schloss sich diesen Bedenken an.

GR Brigitte Gradl-Rangger (Grüne) hätte die Idee, auf „diesem wenig ansprechenden Platz“ ein Projekt für junge Leute mit moderner Öffi-Anbindung und Hotel umzusetzen, anfangs „recht stimmig“ gefunden. Aber es handle sich um einen „sehr massiven Baukörper“, der sich aufs Ortsbild auswirke. „Auch die Verkehrssituation müsste schon vor einer Widmung geregelt sein.“

Für die Umwidmung trat GR Franz Köfel (Franz Köfel & Team) ein – nicht zuletzt, weil das Projekt Arbeitsplätze schaffe. Er erinnerte zugleich daran, dass „viele, die seinerzeit gegen das Cyta waren, heute täglich drinsitzen“. FPÖ-GR Herbert Strickner verwies auf den hohen Bedarf an neuen Studentenwohnungen im Raum Innsbruck.

Abgestimmt wurde über drei Versionen des Widmungsansuchens – eine vom Dezember 2015 (Widmung als allgemeines Mischgebiet), eine adaptierte Fassung vom Februar und einen „Eventualantrag“ vom 9. September. Dieser war per Schreiben einer Anwaltskanzlei an alle Gemeinderäte ergangen. Für den Fall, dass die Gemeinde den ursprünglichen Antrag „überschießend“ finde, wurde um bauteilbezogene Festlegungen angesucht. „An überschießenden, also nicht projektbezogenen Widmungen“ sei man nicht interessiert, hieß es im Schreiben. Am Ende stimmten 16 Mandatare dafür, die drei Anträge abzuweisen, nur die FPÖ und GR Köfel waren dagegen.

Unternehmer Arthur Bellutti zeigte sich in einer ersten Reaktion „verärgert, enttäuscht und mehr als überrascht“. Schließlich zeige er „den Mut, 40 Mio. Euro in ein wirklich ausgereiftes Projekt zu investieren“, das Völs wie auch der Landeshauptstadt diene: „Das Projekt hätte den studentischen Wohnungsmarkt in Innsbruck beruhigt.“ Bei nur 13 Prozent besiedelbarer Fläche in Tirol brauche es generell innovative Lösungen.

Die „Bereitschaft zum Dialog“ sei stets da gewesen, so Bellutti, doch die Gemeinde sei darauf nicht eingegangen. Nun werde man „prüfen, unter welchen Voraussetzungen wir das Projekt modifizieren können. Wir werden auf alle Fälle einen neuen Anlauf nehmen.“ Schließlich sei er Eigentümer des Grundstücks – und wolle es weiter einer „besseren Verwertung“ zuführen. (md)