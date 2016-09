Matrei i. O. – Der Matreier Gemeinderat stimmte in der Sitzung am Donnerstagabend zu, dass das Tauernstadion an die private Matreier Freizeitanlagen GmbH (MFA) verkauft werden soll. Bisher hatte die Gemeinde das Gebäude von einer Leasinggesellschaft geleast. Nun gehört es der MFA, an der der Matreier Bürgermeister Andreas Köll mit 25 Prozent beteiligt ist. Die Gemeinde mietet es von der MFA zurück.

Die Tiroler Grünen verfolgen den Verkauf mit großer Besorgnis, teilen der Osttiroler Bezirkssprecher Thomas Haidenberger und Landtagsabgeordnete Gabi Fischer mit. Für sie geht es um die Frage, ob die Ausschreibung auf der Amtstafel am Gemeindeamt ausreichend war, und ob andere potenzielle Anbieter überhaupt von der Ausschreibung hätten erfahren können. Außerdem bezweifeln Haidenberger und Fischer den Nutzen der Transaktion für die Gemeinde. Denn diese wäre am Ende der Leasingdauer Eigentümerin des Stadions geworden. Nun, als Mieterin, muss sie nur zahlen. „Wie steht das Land Tirol als Fördergeber zu den namhaften Summen, die beim Bau in das Projekt geflossen sind?“, fragt Haidenberger. Dabei handle es sich um Landes- und Nationalparkförderungen. „Wir fordern schleunigst eine eingehende Prüfung dieser Fragen“, teilen die beiden Grün-Politiker mit. Die Gemeindeaufsicht müsse Licht in dieses undurchsichtige Geflecht bringen. (TT, co)