Die Grünen waren sich gestern sicher, dass die Tarifreform mit niedrigeren Preisen für Öffis im Frühjahr 2017 kommt. Aber das von den Grünen vor der Wahl versprochene 365-Euro-Ticket nicht, so der Tenor von FPÖ, SPÖ und Liste Fritz. Wie berichtet, dürfte es budgetär eng werden. Grün und Schwarz verhandeln derzeit. „Der grüne Öffi-Bluff fliegt auf. Was den Tirolerinnen und Tirolern seit Jahren vollmundig versprochen wird, ist in Wirklichkeit nicht einmal mit dem eigenen Koalitionspartner ÖVP ausverhandelt“, ärgert sich SP-Verkehrssprecher Georg Dornauer. Die Grünen gehörten wegen Wählertäuschung vor Gericht, kritisiert FP-Chef Markus Abwerzger. Er erinnert daran, „dass in Tirol der Verkehrsverbund fast die teuersten Tarife in Österreich hat“. Es brauche das Jahresticket um 365 Euro, meint er. Ebenso wie die Liste Fritz. „Die beiden Regierungsparteien werden ja keine Luftschlösser niedergeschrieben, sondern zuvor seriöse Berechnungen angestellt haben. Daher ist das 365-Euro-Ticket jetzt umzusetzen“, fordert Klubobfrau Andrea Haselwanter-Schneider. „Parteipolitische Taktierereien interessieren die Tiroler nicht.“

Der neue ÖBB-Vorstandsvorsitzende Andreas Matthä stattete gestern LH Günther Platter in Innsbruck einen Besuch ab. Im Fokus des Gesprächs standen unter anderem der Ausbau der Rollenden Landstraße, der Start für die Umweltverträglichkeitserklärung für die Strecke Kundl/Radfeld bis Schaftenau sowie der integrierte Taktfahrplan. Matthä überreichte Platter eine Umwelturkunde. Damit bedanken sich die ÖBB für über 40,7 Tonnen CO2-Emissionen, die Bedienstete des Landes im vergangenen Jahr durch Dienstreisen mit der Bahn eingespart haben.

Eine aktuelle Analyse des Verkehrsclub Österreich (VCÖ) zeigt, dass in Tirol 62 Prozent der neu zugelassenen Pkw mit Diesel fahren. „Noch immer“, wie der VCÖ meint. Davon seien sechs von zehn auf Firmen und andere Organisationen angemeldet, der Rest auf private Haushalte. Jeder dritte neue Diesel-Pkw in Tirol sei ein SUV. Der VCÖ fordert den stärkeren Schutz der Tiroler vor den gesundheitsschädlichen Schadstoffen der Dieselabgase. (aheu)