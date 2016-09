Von Harald Angerer

Kitzbühel – Stoßstange an Stoßstange stauen sich derzeit täglich die Autos durch Kitzbühel. Auch wenn momentan der Grund für die Staus eine Baustelle auf der St. Johanner Straße ist, lässt der Zustand die Rufe nach einer Umfahrung für Kitzbühel wieder lauter werden.

Eine solche Umfahrung ist schon lange Thema in der Stadt, doch so weit wie jetzt war man noch nie, versichert Bürgermeister Klaus Winkler auf Anfrage der Tiroler Tageszeitung. Nun steht die einzig mögliche Trasse fest. Diese soll am Westportal des Lebenbergtunnels abzweigen, entlang der Bahn bis zur Hahnenkammbahn führen und dann weiter bis in den Süden von Kitzbühel.

„Die Machbarkeitsprüfung ist abgeschlossen und die mögliche Trasse steht fest. Nun gilt es mit den Grundstückseigentümern zu verhandeln und Einigungen zu erzielen“, schildert Winkler. Das bestätigt auch Erwin Obermaier vom Baubezirks­amt Kufstein/Kitzbühel: „Wir sind mit den Gesprächen schon sehr weit.“ Sobald alle Gespräche mit den Eigentümern abgeschlossen sind, soll auch die Kitzbüheler Bevölkerung über die genaue Trasse informiert werden. „Wir wollen aber nicht, dass die Grundbesitzer aus der Zeitung davon erfahren, deshalb wollen wir erst die Gespräche abschließen“, sagt Obermaier. Die Präsentation soll aber noch im Herbst erfolgen. Dann gelte es die Detailverhandlungen mit den Grundstückseigentümern aufzunehmen.

Besonders heikel dürfte es im Bereich Hahnenkammbahn sein, hier müsste ein Haus der Umfahrung weichen. „Hier laufen die Gespräche schon. Eine mögliche Lösung wäre ein Grundstücks­tausch oder eine Ablöse“, sagt Winkler. Auch ein zweites Haus könnte betroffen sein. Dieses liegt im Süden der geplanten Umfahrung. Hier sei aber noch nicht fix, ob es wegmüsste.

Wenn sich die Stadt für die Umfahrung entscheidet, dann rechnet der Bürgermeister mit einem Baustart in sechs bis sieben Jahren. Die Kosten für den Bau der Umfahrung trägt das Land, Winkler rechnet aber damit, dass so manche Grundstückslösung die Stadt etwas kosten wird.