Innsbruck - Die Bürgermeisterin von Lienz und Landtagsabgeordnete Elisabeth Blanik kandidiert beim Landesparteitag am 22. Oktober für den Parteivorsitz der Tiroler SPÖ. Dies kündigte Blanik am Montag bei einer Pressekonferenz nach der Sitzung des Landesparteivorsitzes in Innsbruck an. Sie soll damit Ingo Mayr nachfolgen, der ankündigte, nicht mehr für den Parteivorsitz zur Verfügung zu stehen.

Blanik will auch Spitzenkandidatin bei der Landtagswahl werden. Sie kündigte jedoch gleichzeitig an, nicht für eine mögliche Regierungsfunktion zur Verfügung zu stehen. Dafür würden "ausgezeichnete Persönlichkeiten" in der SPÖ infrage kommen. Welche Persönlichkeiten dies seien, wollte Blanik jedoch auf Nachfrage nicht sagen. Sie sehe es als ihre Aufgabe, eine "neue Gruppe" in der Tiroler SPÖ aufzubauen.



Mayr begründete seinen Schritt wie erwartet unter anderem damit, dass es für ihn "kurz- und mittelfristig" nicht möglich gewesen sei, in den Landtag einzuziehen. Er führte aber auch an, dass im Falle seines Einzuges die "regionale Ausgewogenheit" nicht mehr gegeben gewesen sei. „Mir ist wichtig, dass die Partei von jemandem in die Landtagswahlen geführt wird, der bereits im Tiroler Landtag verankert ist. Das bin ich nicht. Wie sich in den letzten Tagen herausgestellt hat, werde ich das auch in absehbarer Zukunft nicht sein", wird Mayr in einer Aussendung der SPÖ zitiert.

Der Druck auf Mayr war parteiintern in den vergangenen Tagen gewachsen. Der Roppener Bürgermeister hatte vergeblich versucht, nach dem angekündigten Rückzug von Gabi Schiessling in den Landtag einzuziehen. Doch entgegen seiner mehrmaligen Ankündigung, brachte er die nötigen Verzichtserklärungen für ein Nachrücken nicht zusammen.

Für Gabi Schiessling in den Tiroler Landtag nachrücken wird nun Hans-Peter Bock. Seinen Platz im Bundesrat wird Ersatzmitglied Hasan Duran aus dem Bezirk Schwaz einnehmen, so die Tiroler SPÖ in einer Aussendung. (TT, APA)