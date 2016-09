Innsbruck — Elisabeth Blanik (50), die vom scheidenden Parteichef Ingo Mayr als Nachfolgerin im Parteivorstand vorgeschlagen wurde, wird sich hüten zurückzublicken. Denn hinter der Tiroler SPÖ liegt ein Scherbenhaufen, der sich in den vergangenen Wochen angehäuft hat. Spätestens seit dem Wochenende war nämlich klar, dass der Roppener Bürgermeister Ingo Mayr (51) als Parteichef Geschichte ist. Auf mehreren Ebenen bot die SPÖ ein blamables Bild.

Nach dem Rückzug der Langzeitabgeordneten Gabi Schiessling preschte Mayr optimistisch vor und verkündete, dass er wie geplant in den Landtag nachrücken könne. Doch ihm fehlten die Verzichtserklärungen von mehreren vor ihm gereihten Ersatzmandataren. Das Unterland drängte sofort auf einen Rückzug von Klubchef Gerhard Reheis, damit es nicht zu einem politischen Übergewicht aus dem Oberland kommt. Doch für den Kaltenbacher Bürgermeister und Ex-Landtagsabgeordneten Klaus Gasteiger wollte keiner verzichten, Reheis drohte sogar damit, dass er notfalls als wilder Abgeordneter im Landtag bleibt.

Damit konnte sich Mayr die Verzichtserklärung von Gasteiger abschminken. Schon zuvor hatte Radfelds BM Josef Auer keine Veranlassung mehr gesehen, mit Mayr zu reden. Auer hat zwischenzeitlich seine Parteimitgliedschaft ruhend gestellt. Nach mehreren Krisentreffen in den vergangenen Tagen steckten die SPÖ und Mayr in der Sackgasse. Immer mehr Genossen wandten sich von ihm ab, der Parteichef musste erkennen, dass er keinen Rückhalt mehr hat und zog die Konsequenzen. Alles konzentrierte sich danach auf LA Elisabeth Blanik. Die Lienzer Bürgermeisterin, die seit 2003 im Landtag sitzt, sagte schließlich zu, für den Parteivorsitz zu kandidieren. Sie muss, sollte sie gewählt werden, vor allem das Chaos beseitigen. Denn die Erneuerung gibt es vorerst nur an der Parteispitze.

Für Gabi Schiessling rückt Ex-Klubobmann Hanspeter Bock nach, sein Bundesratsmandat übernimmt der Schwazer Hasan Duran. Doch bis gestern war Duran, der sich mit der Partei überworfen hat, kein Parteimitglied mehr, am Montag trat er rasch wieder in die SPÖ ein — ein Sinnbild für den Zustand der Partei. Der türkischstämmige Duran ist zudem nicht umumstritten. Zuletzt fiel er durch massive Kritik am Armenien-Mahnmal in Innsbruck auf, das an den Völkermord vor 100 Jahren erinnert. Duran unterstützte auch die türkische Protestdemonstration dagegen.

Mayr ist naturgemäß enttäuscht, gleichzeitig jedoch erleichtert. Mit der „überregionalen Politik" hat er abgeschlossen. „Ich werde die Partei ordnungsgemäß übergeben, aber ich hege keine landespolitischen Ambitionen mehr", schließt Mayr eine Kandidatur für die Landtagswahl 2018 aus.

Montagabend tagte schließlich der Parteivorstand, Blanik gilt als Rettungsanker für die SPÖ, die bei der Landtagswahl 2013 rund 13,7 Prozent erreicht hatte. Kritik hagelte es aus Innsbruck, sogar eine Verschiebung des Landesparteitags am 22. Oktober wurde ins Spiel gebracht. Der Innsbrucker SPÖ-Chef Helmut Buchacher, der seit Monaten querschießt, war mit der Vorgangsweise gar nicht einverstanden. Im Parteivorstand kam es zu offenen Wortduellen mit Buchacher, deshalb wird nicht ausgeschlossen, dass Innsbruck einen Gegenkandidaten zu Blanik sucht und dann ins Rennen schickt. „Damit habe ich kein Pro­blem. Schließlich ist das eine Wahl und jeder kann sich bis 8. Oktober bewerben", betont Blanik, die in der SPÖ ein neues und junges Team etablieren möchte. Buchacher gerät jedoch in Innsbruck selbst unter Druck, weil die Stadtpartei in Umfragen immer weiter absackt.

Insgeheim hofft man sogar auf Mitbewerber am Parteitag, denn Streichungen bei einer Solokandidatur wiegen oft schwerer und würden Blanik den Start erschweren. (pn)