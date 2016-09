Von Anita Heubacher

Innsbruck – An die jeweils 130 bis 150 Interessenten seien bis dato zur Parteiveranstaltung in Innsbruck und Landeck gekommen. Schwierigkeiten, zu mobilisieren, gebe es keine. „Im Gegenteil, die Verunsicherung in der Bevölkerung ist groß und deshalb wollen die Menschen Anworten bekommen“, erklärte ÖVP-Parteichef LH Günther Platter am Montag bei einer Pressekonferenz in Innsbruck.

Mit „Tirol 2030“ geht die ÖVP auf Bezirkstour quer durch Tirol. Mit Wahlkampf habe das Ganze nichts zu tun, erklärte ÖVP-Hauptgeschäftsführer Martin Malaun. Gewählt werde das Landesparlament planmäßig, im April 2018. „Wir wollen beweisen, dass wir nicht nur bis zur nächsten Legislaturperiode denken“, erklärte Platter. Die Partei sieht er in „einer guten Ausgangslage“. 2013 holte Platters ÖVP 39 Prozent. In der Regierung ist die ÖVP in Tirol seit 71 Jahren. Auch wenn Platter 2030 nicht mehr im Amt sein dürfte, geht er im Laufe des nächsten Jahres als Langzeit-Landeshauptmann in die Geschichte ein. Länger im Amt war nur Eduard Wallnöfer.

2030 stellt sich Platter die Energiewende vor. Das geplante und höchst umstrittene Kraftwerksprojekt Kaunertal sieht er 2030 „wenn nicht umgesetzt, dann zumindest in Bau“. Seinen Nachfolger sieht Platter „selbstverständlich“ direkt gewählt. Die Direktwahl des Landeshauptmannes und des Bundeskanzlers hatte Platter zuletzt gefordert. Ein Jahr zuvor war es die SPÖ in Oberösterreich. Zur Umsetzung der Direktwahl bräuchte es eine Änderung der Bundesverfassung. „Wahlen werden immer mehr personenbezogen“, meinte Platter. Der Parteichef liegt in Umfragen vor seiner Partei.

Um Tirol 2030 regieren zu können, glaubt Platter, dass es „eventuell eine Dreierkoalition braucht“. Auf die derzeitige schwarz-grüne Koalition werde er bei der Zukunftstour nicht kritisch angesprochen, meinte Platter. Dafür war Schwarz-Grün ein paar Häuser weiter gestern bei der Eröffnung der Fachmesse für Gastronomie, Hotel und Design, kurz Fafga, ein Thema. Dort wetterte ÖVP-Tourismussprecher Franz Hörl gegen seinen Lieblingsfeind, die Grünen. Die will er nicht in der Koalition sehen, weder heute, noch 2030.