Reutte, Imst, Landeck – Unternehmer aller Branchen, Seilbahner, Industrielle, Touristiker und beinahe alle Bürgermeister aus den Bezirken Reutte, Imst und Landeck haben eine Resolution für den raschen Bau des Tschirgant- und Fernpass-Scheiteltunnels unterschrieben. Die Obleute der WK-Bezirksstellen Reutte und Imst haben die Resolution am Dienstag gemeinsam mit Nationalrätin Elisabeth Pfurtscheller und Bundesrätin Sonja Ledl-Rossmann an Landeshauptmann Günther Platter übergeben.

„Die Fernpass-Route ist zu einem Nadelöhr geworden, welches beinahe wöchentlich für massive Verkehrsbehinderungen für uns Oberländer und Außerferner, unsere Betriebe und unsere Gäste sorgt“, erklärten die WK-Bezirksobleute Christian Strigl (Reutte), Joe Huber (Imst) und Anton Prantauer (Land­eck) vor dem Termin bei Platter. Durchschnittlich queren pro Tag mehr als 12.000 Fahrzeuge den Fernpass, in Spitzenzeiten über 30.000. Überlastungen sind vorprogrammiert. Der Fernpass ist aber nicht nur für den Tourismus von Bedeutung. „Auch für alle anderen Branchen in der Region ist die Straße die Lebensader schlechthin“, halten die Wirtschaftsvertreter fest. Die Maßnahmen der so genannten Fernpass-Strategie 2016 und die damit einhergehenden straßenbaulichen Maßnahmen werden begrüßt.

„Aber selbst wenn damit eine gewisse Verbesserung zu erwarten ist, für fast alle Bürgermeister und die gesamte Wirtschaft führt am Bau des Tschirgant- und des Fernpass-Scheiteltunnels kein Weg vorbei“, halten Nationalrätin Elisabeth Pfurtscheller und Bundesrätin Sonja Ledl-Rossmann fest. Gemeinsam mit WK-Präsident Jürgen Bodenseer und den WK-Bezirksobleuten haben sie die Resolution „Ausbau Fernpass-Route“ verfasst und für politische Unterstützung bei den Bürgermeistern der drei Bezirke geworben. Das Ergebnis spricht für sich: Mehr als 90 Prozent der Bürgermeister haben unterschrieben.

Die Übergabe der Resolution an Landeshauptmann Günther Platter war dabei nur der erste Schritt. „Das ist ein Bundesthema, deshalb werde ich die Resolution im Nationalrat einbringen“, erklärt die Außerferner Nationalrätin.

Am Dienstag gaben LH Platter und LHStv. Josef Geisler auch bekannt, dass noch in dieser Woche an insgesamt fünf Stellen entlang der B 179 zwischen Haarnadelkurve Fernsteinsee und Blindsee Erkundungsbohrungen für den Fernpass-Scheiteltunnel starten: Neben der Geologie werden Grund- und Bergwasserverhältnisse sowie unterirdische Abflüsse des Blindsees untersucht. Eine Tunnelstudie mit mehreren Varianten liegt vor, ebenso eine Untersuchung der Verkehrsauswirkung des geplanten Bauwerks. Außerdem wurde ein Rechtsgutachten eingeholt, das die Aufrechtrechterhaltung des derzeitigen Lkw-Fahrverbotes bestätigt. „Die bessere Anbindung des Außerferns an den Zentralraum ist und bleibt für uns ein verbindlicher Handlungsauftrag“, sagt Geisler:

Regionalentwicklung Außerfern (REA) und Land Tirol möchten auch über Lösungsansätze abseits von Tunnelvarianten und politischen Forderungen informieren – zu Dosiersystem, Optimierung der Blockabfertigung, Verbesserung des öffentlichen Personenverkehrs oder Anbindung Burgenwelt Ehrenberg. Die Infoveranstaltung findet morgen Donnerstag, 22.9., um 18 Uhr in der Wirtschaftskammer Reutte statt. (TT, hm)