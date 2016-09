Innsbruck - Nach den Chaostagen soll die Lienzer Bürgermeisterin Elisabeth Blanik die Tiroler SPÖ übernehmen und für einen Neustart der roten Landespartei sorgen. Doch wie berichtet regt sich vor allem in der Innsbrucker SPÖ Widerstand gegen die angekündigte Kandidatur Blaniks als Nachfolgerin des glücklosen Ingo Mayr auf dem Parteitag am 22. Oktober.

Der Innsbrucker SPÖ-Chef Helmut Buchacher, der seit Monaten querschießt, war mit der Vorgangsweise gar nicht einverstanden. Deshalb wird nicht ausgeschlossen, dass Innsbruck einen Gegenkandidaten zu Blanik sucht und dann ins Rennen schickt. „Damit habe ich kein Problem. Schließlich ist das eine Wahl und jeder kann sich bis 8. Oktober bewerben", betonte Blanik, die in der SPÖ ein neues und junges Team etablieren möchte.





„Es ist nur mehr peinlich", sagte Buchacher am Dienstag. Eine Unterstützung für Blanik ließ er weiter offen. Darüber werde ein Stadtparteivorstand in der kommenden Woche beraten, erklärte Buchacher. Dabei werde es um die Frage gehen, welcher Kandidat die Partei einen könne. Blanik sei eine „äußerst fähige Bürgermeisterin", über ihre Rolle als Landtagsabgeordnete könne man hingegen „geteilter Meinung" sein. Im Parteivorstand am Montagabend kam es wie berichtet zu offenen Wortduellen mit Buchacher.

Er selbst sei jedenfalls kein potenzieller Blanik-Gegenkandidat, stellte Buchacher, der seit November 2015 als Stadtparteichef fungiert, klar. Buchacher gerät jedoch in Innsbruck selbst unter Druck, weil die Stadtpartei in Umfragen immer weiter absackt. Er sehe sich auch in Innsbruck nur als „Übergangslösung" und werde auch nur „wenn alle Stricke reißen" als Spitzenkandidat bei der Gemeinderatswahl 2018 zur Verfügung stehen.

„Geheimabsprachen" auf Landesebene

Mit den Verantwortlichen auf Landesebene ging der Innsbrucker SPÖ-Chef scharf ins Gericht. Rund um den Mayr-Rückzug und die Blanik-Kandidatur habe es „Geheimabsprachen" gegeben, von denen die Bezirksorganisationen erst aus den Medien erfahren hätten. Bei der Landesparteivorstandssitzung am Montag habe er seinen Unmut über diese Vorgangsweise auch deutlich geäußert.

Die Innsbrucker Stadtpartei sei die mit Abstand größte Bezirksorganisation, so Buchacher: „Ich lasse mich nicht am Nasenring herumführen. Diesen Umgang lassen wir uns nicht gefallen". „Ich bin zwar nur ein Kanaldeckelpolitiker, aber ich versuche redlich und fleißig zu arbeiten. Ich lasse mir nicht durch ständige Befindlichkeiten auf Landes- bzw. Klubebene alles kaputt machen", zeigte sich Buchacher schwer verärgert.

Für Mayrs Abgang fand Buchacher, selbst Gewerkschafter, „höchstes Bedauern". Der Roppener Bürgermeister habe zwar vielleicht etwas Führungsstärke vermissen lassen, aber er habe „menschliche Qualitäten, die ihn dazu eignen, Parteivorsitzender zu sein". Dass Mayr zurücktreten habe müssen, sei an der Führungsmannschaft in Partei- und Landtagsklub gelegen. Er habe ihnen auch gesagt, dass „das auf eurem Mist gewachsen ist". Die SPÖ-Spitzen auf Landesebene hätten „einiges dazu beigetragen, nur damit ihre Positionen gesichert sind".

Der Missmut richte sich nicht in erster Linie gegen Blanik, sondern es gehe um die „Gesamtsituation in der Parteiführung". Letzterer gehöre natürlich auch die Lienzer Bürgermeisterin an. Und der Missmut beschränke sich nicht nur auf Innsbruck. Schließlich seien die „Geheimabsprachen" ohne Einbindung eines einzigen Bezirkes über die Bühne gegangen.

FSG hofft auf gute Zusammenarbeit

Die Tiroler Fraktion Sozialdemokratischer GewerkschafterInnen (FSG) erwartet sich „von der oder dem neuen SPÖ-Landesvorsitzenden" eine Fokussierung auf die Interessen der Arbeitnehmer in der politischen Arbeit. „Derzeit ist es extrem wichtig, Arbeitnehmer-Themen zu forcieren und sich für faire Arbeitszeiten, gerechte Einkommen, leistbares Wohnen und eine gesicherte Pension einzusetzen. Egal wer beim Parteitag am 22. Oktober gewählt wird, wir erwarten uns weiterhin eine entsprechende Einbindung der FSG", so Tirols FSG-Vorsitzender Günter Mayr.

Abschließend bedankt er sich bei den beiden scheidenden Funktionären: „Gabi Schiessling hat in den letzten Jahrzehnten hervorragende Arbeit geleistet — sowohl als Landesrätin wie auch als Betriebsrätin. Ebenso wie Ingo Mayr, der sich als Parteivorsitzender und als Belegschaftsvertreter konsequent für die Rechte der Arbeitnehmer stark gemacht hat. Bei beiden möchte ich mich für ihr außerordentliches Engagement herzlich bedanken."

Umstrittener Duran rückt in Bundesrat nach

Für Gabi Schiessling rückt wie berichtet Ex-Klubobmann Hanspeter Bock in den Landtag nach, sein Bundesratsmandat übernimmt der Schwazer Hasan Duran. Doch bis Montag war Duran, der sich mit der Partei überworfen hat, kein Parteimitglied mehr, am Montag trat er rasch wieder in die SPÖ ein.

Der türkischstämmige Duran ist zudem nicht umumstritten. Zuletzt fiel er durch massive Kritik am Armenien-Mahnmal in Innsbruck auf, das an den Völkermord vor 100 Jahren erinnert. Duran unterstützte auch die türkische Protestdemonstration dagegen. (TT.com)