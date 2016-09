LH Günther Platter (ÖVP) ist heute Gastredner bei der dreitägigen Fraktionsklausur der bayrischen CSU in Bad Staffelstein. Er referiert zum Thema „Grenzmanagement am Brenner“. Neben dem gesamten Kabinett der bayerischen Staatsregierung mit Ministerpräsident Horst Seehofer an der Spitze nimmt auch Deutschlands Bundesinnenminister Thomas de Maizière an der Klausur teil. Die geplanten Grenzkontrollen am Brenner sieht Bayern sehr kritisch. Grund dafür ist die Befürchtung, der Warenverkehr über den Brenner könnte beeinträchtigt werden. An den Grenzen zu Bayern wird indes schon lange kontrolliert. „Die globalen Migrationsbewegungen sind sowohl für Tirol als auch für Bayern eine große Herausforderung und eine Aufgabe, die wir nur gemeinsam bewältigen können“, sagt Platter. Regelmäßige Absprachen auf politischer und behördlicher Ebene seien unverzichtbar. Das Grenzmanagement könne auf Knopfdruck hochgefahren werden. „Ein zweites Spielfeld wird es dort nicht geben.“

Die EU-Strategie für die Alpine Region (EUSALP) ist ein Verbund aus fünf EU-Mitgliedsstaaten, zwei Drittstaaten, 48 Regionen und insgesamt über 70 Millionen Einwohnern. Die Leitung der Gruppe habe nun Tirol übernommen, berichtet LH Platter in der Regierungssitzung. Die EUSALP arbeite an gemeinsamen Lösungen zu verschiedenen Themen von Klimawandel über Energie bis hin zu Mobilität und Nachhaltigkeit.

Der Südtiroler Landtag hat sich jetzt ebenfalls für die Beibehaltung der österreichischen Quotenregelung beim Medizinstudium ausgesprochen. Demnach sollen weiterhin 75 Prozent der Studienplätze im Bereich Human- und Zahnmedizin für Österreicher reserviert sein, in die Österreicher-Quote fallen auch die Südtiroler. Zuletzt gab es massive Befürchtungen, dass die EU diese Regelung nicht mehr verlängern wolle.

Apropos Medizin. Die Landesregierung hat gestern 1,8 Millionen Euro für die Bezirkskrankenhäuser beschlossen, das Geld kommt aus dem Gemeindeausgleichsfonds. Im BKH Reutte wird mit der finanziellen Unterstützung ein Computertomograph angekauft, gleichzeitig werden die tagesklinischen Strukturen umgebaut. (aheu)