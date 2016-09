Von Thomas Hörmann

Innsbruck – Die gute Nachricht zuerst: Die Innsbrucker Justizwache soll nicht nur die zugesagten sieben, sondern sogar acht neue Beamte als Verstärkung erhalten. Die schlechte Nachricht: Obwohl das Auswahlverfahren bereits läuft, „ist es fraglich, ob und wie viele Beamte wir tatsächlich bekommen“, bleiben die beiden Justizwache-Gewerkschafter Erich Kleinhans und Oliver Wille skeptisch. Und schuld daran seien die Psychologen.

Rund 60 Bewerbungen sind für die acht neuen Stellen in der Innsbrucker Justizanstalt bis Ende August eingelangt. Jetzt läuft das Auswahlverfahren – die Kandidaten müssen sich in den Disziplinen Sport, Rechtskunde, Mathematik und Allgemeinwissen bewähren. Wenn diese Hürden überwunden sind, geht’s zum Arzt (Gesundheitscheck). Und dann zum Psychologen, der die mentale Eignung der Bewerber für den Dienst hinter Gittern bewerten soll. „Das ist die größte Hürde“, kritisisieren Kleinhans und Wille. So groß, dass bei früheren bereits zugesagten Verstärkungen kein einziger Bewerber Aufnahme bei der Innsbrucker Justizwache fand: „Alle Kandidaten wurden von den Psychologen abgelehnt.“

Daher die Forderung: „Künftig müssen Angehörige des Exekutivdienstes entscheiden, wer aufgenommen wird, nicht die Psychologen“, so das Gewerkschafter-Duo. Zumal auch die Anforderungen unterschiedlich seien: „Der psychologische Dienst in den Haftanstalten ist für die Eingliederung der Insassen in die Gesellschaft zuständig, die Justizwache für die Sicherheit.“

Und die sei immer schwieriger aufrechtzuerhalten. „Das Klientel hat sich geändert, die Gewaltbereitschaft in Österreichs Haftanstalten, auch in Innsbruck, nimmt zu“, erinnern Kleinhans und Wille an die jüngste Schlägerei im Zieglstadl, bei der vier Osteuropäer drei Nordafrikaner mit Eisenstangen teils krankenhausreif prügelten. 20 Justizwache-Beamte waren vor zwei Wochen nötig, um die Schläger zu bändigen. Auch die Aggression gegenüber dem Wachpersonal nehme zu. „Es ist eine Frage der Zeit, bis ein Beamter ernsthaft verletzt wird.“

Kleinhans und Wille fordern nicht nur eine bessere Ausrüstung (Stichschutzwesten, Teleskop-Schlagstöcke), sondern auch mehr Sanktionsmöglichkeiten gegenüber aggressiven Häftlingen. Derzeit sei nur die Unterbringung in einer gesicherten Zelle möglich. „Dieser Haftraum dient in erster Linie dem Selbstschutz.“

Sogar das Anlegen von Handschellen – etwa bei Transporten zum Gericht oder in die Klinik – „ist nicht erlaubt, obwohl die Beamten für eine etwaige Flucht verantwortlich sind“.