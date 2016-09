Von Harald Angerer

Kitzbühel – Illegale Zweitwohnsitze beschäftigen die Politik in Kitzbühel regelmäßig. Erst im Juli des Jahres hat die Stadt-FPÖ in der Gemeinderatssitzung eine Anfrage zu Freizeitwohnsitzen an Bürgermeister Klaus Winkler (ÖVP) gestellt. „Derzeit liegt die Beantwortung bei unseren Rechtsexperten in Innsbruck. Die FPÖ hat auch noch in zwei weiteren Gemeinden in Tirol solche Anfragen gestellt, damit wollen wir sehen, ob es eine unterschiedliche Herangehensweise an das Problem gibt“, sagt Alexander Gamper, FPÖ-Stadtparteiobmann.

Schon jetzt lese er aber aus der Beantwortung heraus, dass die Stadt die illegalen Zweitwohnsitze zu wenig kontrolliert, „und das mit zu geringen Mitteln“, wie Gamper kritisiert. In der Anfrage wollte die FPÖ unter anderem wissen, wie viele Freizeitwohnsitze es in Kitzbühel gibt, wie viele Verdachtsfälle auf illegale Nutzung eines Hauptwohnsitzes es in den letzten sechs Jahren gegeben hat und wie diese von der Stadt überprüft wurden.

Insgesamt wurden in den vergangenen sechs Jahren 32 Hauptwohnsitze überprüft, aus diesen ging eine Anzeige hervor. Zu wenig, wie Gamper meint. „Wenn nicht mehr Fleisch am Knochen ist, dann können wir nicht mehr machen“, erklärt hingegen Bürgermeister Klaus Winkler. Die Stadt Kitzbühel müsse sich an geltendes EU-Recht halten, betont der Bürgermeister. „Einfach Leute unter General­verdacht stellen und beschuldigen ist keine Lösung für das Problem“, sagt Winkler. Wenn es aber berechtigte Verdachtsfälle gebe, werde die Behörde sehr wohl aktiv.

Aus der Antwort geht weiters hervor, dass es derzeit 1287 genehmigte Freizeitwohnsitze in Kitzbühel gebe, zudem 8394 Hauptwohnsitzmeldungen. Die Bevölkerung in Kitzbühel sei ob der aktuellen Situation unzufrieden, ist Gamper überzeugt. „Natürlich ist es auch eine Neid-Debatte, aber gäbe es für die Kitzbüheler genügend Wohnraum, gäbe es diesen Neid nicht“, glaubt der FPÖ-Stadtparteiobmann.

Auf diesen Vorwurf reagiert Winkler empört. „Es ist unbestritten, dass in Kitzbühel so viele Wohnungen wie sonst nirgends in den vergangenen Jahren geschaffen wurden. Gamper selbst ist davon begünstigt“, sagt Winkler.

Von der Novelle der Tiroler Raumordnung erhofft sich der Bürgermeister nicht allzu viel. „In dem Bereich bringt es punktuelle Verbesserungen, aber der große Wurf, um illegale Zweitwohnsitze zu verhindern, ist es nicht“, ist der Kitzbüheler Bürgermeister pessimistisch.