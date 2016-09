Von Angela Dähling

Ginzling – Wer in Ginzling Wohnraum sucht, hat es nicht leicht. Und das, obwohl das Bergsteigerdorf seit vielen Jahren unter sinkenden Einwohnerzahlen leidet. „Es gibt derzeit keine einzige verfügbare Mietwohnung und aufgrund veränderter Gefahrenzonenpläne und hoher Steinschlaggefahr gibt es auch praktisch keine Bauplätze mehr. Erst durch einen Schutzdamm wäre Bauen dort wieder möglich“, erklärt der Ginzlinger Ortsvorsteher Rudolf Klausner. Eigentumswohnungen seien zuletzt fast immer an EU-Bürger verkauft worden. Es gebe aber junge Ginzlinger, die an Mietwohnungen Interesse hätten.

Daher war der Plan, dass der gemeinnützige Wohnbauträger Neue Heimat Tirol (NHT) eine Wohnanlage mit Mietkaufwohnungen baut. Vergaberecht hätte die Gemeinde. Die anfängliche Idee, sie auf Grund und Boden der Bundesforste (ÖBf) zu errichten, wurde ad acta gelegt, weil die ÖBf die Errichtung nur auf Baurechtbasis ermöglicht hätten. Alternativer Standort: das Sonderflächen-Areal, auf dem das alte, desolate Schulhaus steht. „Einzelne Mieter, die darin Mieterschutz genießen, würden zu gleichen Konditionen im neuen Wohnblock eine Wohnung erhalten. Sie sind bereits ausgezogen“, erklärt Klausner. Die Pläne für die neun Zwei- bis Vier-Zimmer-Wohnungen wurden inzwischen von der NHT präsentiert. Doch gebaut wird noch immer nicht.

„Uns fehlen 150 Meter Zufahrt. Sie sind im Privatbesitz von zwei Ginzlingerinnen, die dort ein Haus geerbt haben, aber weggezogen sind“, sagt Klausner. Laut Klausner missfallen den Frauen die Baupläne, weshalb sie die Zufahrt verweigern. „Eine Ablöse oder einen Ersatzgrund wollen sie nicht“, sagt er. „Wir haben keine Chance, uns zu erweitern, und so werden derzeitige Interessenten am Ende in andere Gemeinden abwandern.“

Der Ortsvorsteher hofft, mit Unterstützung von Minister Rupprechter die ÖBf dazu bewegen zu können, Freilandgrund doch an die Gemeinde zu verkaufen. Ansonsten schließt er nicht aus, den Kampf für die Schulhaus-Zufahrt beim Schulareal vor Gericht auszutragen.