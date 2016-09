Von Walter Zwicknagl

Jenbach – Das Thema Veranstaltungszentrum bewegte seit Monaten die Gemüter im Jenbacher Gemeinderat. Schon vor den Gemeinderatswahlen im Februar gab es dafür einen Grundsatzbeschluss. Jetzt scheint man auf Schiene zu sein. „Wir hatten seit 2014 keinen Pächter für die Gastronomie. Und die intensive Suche nach einem neuen war leider erfolglos“, stellte BM Dietmar Wallner fest. „Mit den Umbauarbeiten geht es am 26. September los, am 12. November soll die Gastronomie, die der Jenbacher Stefan Wörgötter übernehmen wird, anlaufen“, berichtete Vizebürgermeister Bernhard Stöhr. Die Rede ist von Minimalkosten in der Höhe von 516.000 Euro. Ein neuer Standort wurde für einen barrierefreien Lift gefunden. „Das neue Team hat eben Zeit zum Einarbeiten gebraucht“, begründete Gemeinderat Hanspeter Haspinger (SP) die Verzögerung. Und VBM Michael Trenkwalder (FP) wollte wissen, ob damit der Kostenplafond erreicht sei. Samt Büro für den Saaltechniker, einer neuen Rohrverlegung im Sanitärbereich, der Einreichplanung und Bauleitung sei laut Wallner von maximal 566.000 Euro die Rede.

Der Gemeindechef ist jetzt um eine Mandatarin auf seiner Liste ärmer. „Weil ich nicht mehr mit meiner ehemaligen Fraktion stimmen werde, bin ich gegen die Abgabenerhöhungen, und dies speziell bei VZ und Eislaufplatz“, sagte Gemeinderätin Barbara Wildauer, die auf Wallners Liste kandidiert hatte. Sie ist Obfrau des Ausschusses Kultur und Marketing und wolle diese Funktion auch behalten, betonte sie. Knapp war der Kommentar des Gemeindechefs: „Die Bürgermeisterliste hat auf fraktioneller Ebene die Zusammenarbeit mit Barbara Wildauer eingestellt.“ Damit hat der Jenbacher Gemeinderat neben Martin Unterleitner (ehemals BM-Kandidat der SP) zwei wilde Abgeordnete.

Neu ist die Lehrlingsförderung für Lehrlinge von GE Jenbacher. Bis zu 10.000 Euro werden in maximal 20 Lehrlinge investiert. Je 500 Euro sollen bei der Einstellung und bei der Übernahme in den Betrieb ausgeschüttet werden.