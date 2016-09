Lienz – Bei Brandbekämpfungen mit Personenbergung, der Unterstützung anderer Blaulichtorganisationen, der Schneeräumung von Dächern, aber auch der Anbringung des großen Adventkalenders an der Fassade der Liebburg leistete sie stets gute Dienste – die aktuelle Drehleiter der Freiwilligen Feuerwehr Lienz. In den vergangenen fünf Jahren war sie Hunderte Male im Einsatz – durchschnittlich jeden dritten Tag. Nun soll sie gegen ein modernes Modell ausgetauscht werden. 2018 würde die Drehleiter nämlich bereits 25 Jahre am „Buckel“ haben, die Technik ist veraltet, es gibt Getriebeprobleme und die Störanfälligkeit steigt an. Zudem gäbe es nach 25 Jahren keine Förderung mehr von Land und Feuerwehrverband – alles Argumente, die den Gemeinderat Anfang Mai einstimmig den Grundsatzbeschluss fassen ließen, die aktuelle Leiter zu ersetzen.

Zeitgemäße Modelle spielen alle „Stückeln“, verfügen aufgrund des Knickteils über einen deutlich geringeren Arbeitsradius, es gibt einen Direkteinstieg in den Korb rund um das Fahrzeug und auch die Möglichkeit der Mitaufnahme eines Belüftungsgerätes. Selbst Einsätze im Wasser sind damit durchführbar.

Stolze 780.000 Euro soll das gute Teil kosten, ab der Bestellung ist mit bis zu zwei Jahren Lieferzeit zu rechnen.

Und nun steht besagtem Ankauf nichts mehr im Wege. Vizebürgermeister Kurt Steiner und Gemeinderat Charl­y Kashofer (beide VP) sowie Vertreter der Stadt- und der Bezirksfeuerwehr waren mit LHStv. Josef Geisler und Landesfeuerwehrinspektor Alfons Gruber zusammengetroffen, um Finanzierungsmöglichkeiten auszuloten. Und das erfolgreich: Das Land wird 50 Prozent zur Finanzierung beisteuern. „Wir bedanken uns schon jetzt beim Land Tirol für die großzügige Unterstützung, gemeinsam können wir dadurch einen wichtigen Beitrag zur Sicherheit der Bevölkerung leisten“, freuen sich Steiner und Kashofer.

„Funktionsfähige, moderne Einsatzgeräte tragen maßgeblich zu einer effizienten Arbeit bei, wir bemühen uns, den Betroffenen möglichst rasch zu Hilfe zu kommen“, ergänzt Landesfeuerwehrinspektor Alfons Gruber. (TT, func)